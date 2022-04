La "demoledora" situación de los sanitarios en CyL: 200 llamadas al día y 15 minutos máximo por paciente

“La realidad de la Seguridad Social en todo el país es dura, pero la de Castilla y León es desoladora. Y te lo digo yo que por fortuna trabajo en un lugar, el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social de Ponferrada (CAI-SS), donde tenemos solo una persona menos de las necesarias, y la media de edad de la plantilla es razonable”, señala José Carlos Moure, delegado de CCOO Seguridad Social en El Bierzo. Pese a esta situación, él apela a su profesionalidad para poder salvar a diario los malos tragos que tiene que pasar. “Al igual que ocurre con los sanitarios y docentes, a muchos nos salva que nos gusta nuestro trabajo. Eso sí, eso no significa que haya compañeros y compañeras que están muy quemados, y que la actual coyuntura les supera”.

"Acudir a la Seguridad Social no puede ser una carrera de obstáculos, la atención a la ciudadanía cada vez es más deficitaria, la ‘Administración electrónica’ está generando una brecha digital, de la que se aprovechan algunas empresas para ofrecer sus servicios y lucrarse, con este panorama la Seguridad Social está abocada al colapso si en breve no se toman medidas quirúrgicas", indica CCOO en un comunicado.

Este profesional, con más de veinte años de servicio en este ámbito, trabaja en el centro con más volumen de atención de toda la provincia leonesa, con una influencia superior a las 120.000 personas. Su cometido se desarrolla bajo cita presencial previa y cita telefónica, “con un tiempo máximo de quince minutos. En muchos casos insuficiente y poco operativa. La verdad, es muy triste nuestra forma de operar y el servicio que brindamos. Si a esto añades las llamadas normales que, en mi caso, pueden ser una media de 200 al día, pues ya me contarás como puedo resolver dudas a tantas personas”.

Aquí no acaban los muchos males de la Seguridad Social. Moure se queja de los medios informáticos que tienen para el desempeño de su tarea. “Nuestras aplicaciones informáticas están obsoletas, y eso que son la base de nuestro trabajo. Es por ello por lo que los retrasos en la tramitación de los diferentes expedientes, como por ejemplo los del Ingreso Mínimo Vital, son eternos. Como vamos a brindar un servicio razonable sin disponer de recursos para ello. Mientras que no exista otra manera de gestionar no podremos revertir este caos en el que vivimos a diario”.

Otro aspecto que le genera un malestar patente es el autobombo que se dan los rectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con el proceso de deslocalizaciones en los servicios. “Por ejemplo, ahora todo lo relativo a las jubilaciones de personas trabajadoras que tengan que cobrar su pensión de jubilación de Francia les atienden solo en Valencia y Alicante. Esto no es práctico, y genera malestar entre la ciudadanía. Todo ello es producto de las decisiones puras y duras de los algoritmos. Resultado: más lío para las personas que trabajamos aquí y más desencanto para la gente que acude a nuestras oficinas”.

A la hora de buscar responsabilidades, este hombre apunta a los dirigentes políticos en primer lugar, y a los responsables técnicos del INSS. “Hace una década que desde CCOO venimos denunciando que esta situación se iba a producir. Tenemos una carencia de personal brutal en estos momentos, y de aquí a un lustro las cosas empeorarán aún más. Y para colmo de males, como determinados profesionales tienen golosos réditos por objetivos cumplidos, que en algunos casos pueden llegar a los 2.000 € por semestre, no se pone coto a esta manera de funcionar”.

Moure certifica que, con esta forma de operar, "se ha dado por terminada" una cultura de la información presencial que "la gente lo agradecía, puesto que les ayudaba a resolver sus problemas in situ. Nosotros teníamos una muy buena prensa entre estas personas, pero esto ha pasado a mejor vida. Ahora el descontento es tremendo, pero por ambas partes. Por lo tanto, algo falla, sí o sí”. Para indicar que en vista de este “caos”, tanto él como otros compañeros y compañeras, “apelando a la empatía intentamos ayudar a estas gentes, pero podemos incurrir en un problema de protección de datos y las consecuencias son graves para nosotros. En definitiva, estamos atados de pies y manos para avanzar en el buen camino”.

Vinculado con lo anterior está el tener que dar la cara, tanto presencial como por teléfono o vía telemática, por unos procedimientos que, recuerdan, "ellos no han instaurado". “Los que han montado semejante locura se esconden. Ellos y ellas no son los que tienen que soportar una jornada tras otra el cabreo monumental de la ciudadanía. Se vanaglorian de que el presente es la administración electrónica, pero nada más lejos de la verdad. Tratamos con personas mayores, incapacitadas y con dificultades de toda índole, y con los procedimientos ahora mismo instaurados es inviable. Esto lo trasladamos a nuestros responsables intermedios, para ver si ponen solución, y si te he visto no me acuerdo. Todo esto es muy lamentable y en este camino lo único que hemos estado haciendo es perder, tanto las plantillas como los ciudadanos y las ciudadanas que demandan nuestros servicios”.

Los estudios de CCOO "son demoledores" para el sindicato

CCOO ha elaborado tres estudios que evidencian un grave problema de falta de personal en el ámbito la Seguridad Social. El sindicato urge un plan de choque y una Oferta de Empleo Público (OEP) extraordinaria para frenar "el deterioro y abandono" de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la extraordinaria para frenar el deterioro y abandono de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía. ¿Quiénes somos?, un informe sobre la ocupación de las relaciones de puestos de trabajo de la Seguridad Social. ¿De dónde venimos?, estudio del personal de la Seguridad Social y su evolución en el periodo 2009-2021. ¿A dónde vamos?, informe sobre la edad del personal de la Seguridad Social. Aquí se puede descubrir con todo lujo de detalle esta situación. Adjuntamos los estudios.

El primer estudio, ¿Quiénes somos?, constata que el 23,51% de puestos de trabajo están vacantes, 7141 de personal funcionario y 327 de personal laboral. En el segundo informe, ¿De dónde venimos?, se analiza el periodo entre 2009 y 2021 y se demuestra una tendencia bajista en la evolución del personal, se han perdido 6316 efectivos, un 20,57% de la plantilla total.

El último estudio, ¿A dónde vamos?, examina la edad del personal que actualmente presta sus servicios y concluye que más de la mitad de la plantilla actual supera los 50 años. Casi 1 de cada 3 personas se jubilarán en el plazo máximo de 5 años (28,25%). En 10 años estaríamos hablando aproximadamente de 2 de cada 3, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual (64,33%) y en 15 años estará jubilado el 81% del personal.

Sigue los temas que te interesan