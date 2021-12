Castilla y León no implantará el pasaporte COVID: "Existen serias controversias sobre su aplicación"

La Junta de Castilla y León descarta la implantación del pasaporte COVID "en este momento" como medida para frenar la escalada de contagios en la CCAA, que ya se encuentra en 372 casos por cada 100.000 habitantes. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del gobierno regional, Francisco Igea, quien ha apuntado que "existen serias controversias sobre su aplicación", "políticas y científicas".

En este sentido, se ha referido al informe del comité de expertos para la pandemia de Castilla y León, así como a la experiencia de otros países donde sí se ha implantado la medida y donde "no se ha conseguido detener la ola". "Hay muchas cosas encima de la mesa, no solo la política sino la utilidad de generar una sensación de falsa seguridad que creemos que puede contribuir a no mejorar la situación epidemiológica de nuestra Comunidad Autónoma".

En cambio, el Gobierno regional apela a la "responsabilidad" de los ciudadanos y de todos los sectores de actividad, y planea la elaboración de una campaña "en positivo" para conseguir en la medida de lo posible que "nuestros entornos laborales y de ocio sean lo más seguros posible".

