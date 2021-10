Sánchez Antolín apuesta por la digitalización y formación para modernizar la sanidad

La nueva directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Gloria Sánchez Antolín, se comprometió hoy a modernizar la sanidad de Castilla y León en todos sus niveles, y centrará su trabajo en potenciar la digitalización; fomentar la formación de los profesionales MIR, "tanto en número y como en calidad", y mejorar los sistemas de información, con el fin de tener herramientas que sirvan para medir el sistema y poderlo mejorar, según informa ICAL.

En su toma de posesión, la nueva directora general, que juró su cargo y que sustituye a Alfonso Montero tras el cese a petición propia, estuvo acompañada por los principales cargos de la Consejería de Sanidad, entre ellos la consejera Verónica Casado. Reconoció que sus objetivos están alineados con su antecesor y los planes de la Consejería, y expresó sentirse responsable para empujar todos estos proyectos que permitirán mejorar la vida de los pacientes de la Comunidad Autónoma y apoyar a todos los profesionales de este "magnífico sistema".

Por su parte, Casado destacó la trayectoria profesional de Sánchez Antolín, un referente nacional e internacional en el patología hepática, que aúna las cuatro virtudes que, desde su punto de vista, debe tener un médico: ser capaz de prestar asistencia, impartir docencia, investigar y gestionar. "Y las ha hecho las cuatro con un nivel importante".

Valoró que aceptará el cargo, en el momento por el que atraviesa el sistema, y reconoció que esa pizca de vértigo que tiene no le preocupa, porque lo va a hacer muy bien. "Me consta que va a poner de su parte todo lo habido y por haber", apuntó.

En este sentido, se pronunció Montero, quien confía en el trabajo de Sánchez Antolín, una "excelente profesional" con méritos, que "sabe acomodarse a las necesidades en cada momento". "Estoy seguro de que va a trabajar, como hemos trabajado juntos, con los gerentes y directores generales de forma espléndida porque tiene capacidad para acomodarse a los problemas y saber analizarlos, así como resolver con inmediatez las necesidades que surgen en estos puestos", aseveró.

"Paso a ser, muy orgulloso, un peón más de su equipo", dijo, porque quiere aportar todo su conocimiento a esta Dirección General y poder sumar su experiencia para cumplir con las líneas estratégicas fijadas en el pacto de Gobierno.

Por otro lado, la consejera agradeció a Montero el "inmenso trabajo" de estos dos años, en los que ha sido muy buen profesional y muy buena persona. "Nadie se ha puesto tan contento como Alfonso cuando le han cesado", bromeó, para recordar que llevaba meses pidiendo irse y descansar, pero llegó la pandemia y no sólo no se retiró, sino que incrementó su actividad. Además, destacó su compromiso y su valor para ser "movilista", en una casa "muy difícil de mover", en alusión a la reordenación sanitaria en el medio rural.

Por último, destacó la labor de todos los profesionales que asistieron a la toma de posesión, a los que les dijo: "Os estaré siempre inmensamente agradecida por el trabajo que hacéis".

Trayectoria

Sánchez Antolín, vicepresidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valladolid, era directora técnico de Hospitales y Programación Asistencial de Sacyl y fue jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Río Hortega de Valladolid. Toma el relevo de Alfonso Montero, que ya formó parte de la Consejería en la etapa de Antonio Sáez Aguado, y que ha sido uno de los impulsores de la reordenación del sistema sanitario y de la Atención Primaria, asunto que provocó un choque entre los socios de gobierno, PP y Ciudadanos, y que se recondujo con la aprobación de una iniciativa conjunta en las Cortes.

Gloria Sánchez es licenciada en Medicina y Cirugía, Doctora en Medicina por la Universidad de Valladolid y premio extraordinario de licenciatura además de profesora asociada de Aparato Digestivo en la Universidad de Valladolid. La nueva responsable de Planificación y Asistencia Sanitaria de Sacyl realizó la especialidad de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y ha sido tutora acreditada de Formación Especializada.

Autora de diversas guías clínicas en Sacyl, cuenta con numerosas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y publicaciones científicas. Ha sido jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Río Hortega entre 2012 y 2019, centro con el que ganó el 'Premio Best in Class' a la mejor Unidad de Hepatitis C en el año 2016.

