El calor se resiste a marcharse: Castilla y León arranca el veranillo de San Miguel con máximas de hasta 33 grados

El otoño astronómico llega este miércoles, pero lo hará con un ambiente que tendrá poco que ver con el calendario.

Una masa de aire excepcionalmente cálida para estas fechas hará que las temperaturas se disparen en buena parte de España durante los próximos días, con especial incidencia en el interior y el sur peninsular.

Castilla y León no quedará al margen de este episodio. Aunque las noches continuarán siendo frescas en buena parte de la Comunidad, las tardes mantendrán temperaturas más propias de jornadas plenamente veraniegas, con máximas de 33 grados en Zamora, 32 en Valladolid y 31 en León y Palencia durante este martes.

Los datos facilitados por Meteored apuntan a que el episodio cálido irá ganando intensidad durante los próximos días y alcanzará su momento culminante entre el jueves y el sábado, con el viernes como posible jornada más calurosa. Zamora y Valladolid, entre las capitales más cálidas

Este martes, el tiempo se presenta estable en Castilla y León. Los cielos estarán despejados o con algunas nubes altas, aunque podrán aparecer nubes bajas a primeras horas en el extremo nororiental de la Comunidad.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 grados de Burgos y los 33 de Zamora. Valladolid alcanzará los 32, mientras que León y Palencia se situarán en 31. En Ávila se esperan 29 grados; Segovia y Soria llegarán a 30 y Salamanca se quedará en 31.

El contraste entre el día y la noche será uno de los rasgos destacados de estas jornadas. Mientras las máximas se mantienen elevadas, las mínimas todavía obligarán a echar mano de alguna prenda de abrigo a primera hora, especialmente en las zonas más altas y en las provincias orientales.

Burgos y Soria partirán este martes de apenas 11 grados, mientras que Ávila registrará 13 y León y Palencia, 12.

Miércoles: estabilidad y temperaturas al alza

El miércoles mantendrá el predominio de la estabilidad en Castilla y León. Según la previsión facilitada de Aemet, los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes altas, o despejados.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en el tercio oriental, mientras que en el resto de la Comunidad se esperan pocos cambios. El viento soplará del norte o noreste, aunque será flojo en general.

La situación será, por tanto, muy diferente de la que suele asociarse al comienzo del otoño. La estación astronómica arrancará con sol, pocas precipitaciones y temperaturas elevadas para la época.

El episodio tendrá una dimensión mucho mayor fuera de Castilla y León. Según el análisis de Samuel Biener, climatólogo de Meteored, la masa de aire cálido provocará temperaturas superiores a los 35 grados en numerosas zonas del interior y del sur peninsular.

Córdoba, Murcia y Sevilla podrían acercarse a los 38 grados, mientras que Badajoz rondaría los 37 y Zaragoza los 36. En los valles del Tajo y el Guadiana, Granada, Huelva y las depresiones del noreste se podrían alcanzar los 35 grados.

Madrid y Ourense podrían rondar los 33 grados.

El contraste también será notable en el interior norte. Burgos, Salamanca, Teruel o Vitoria tendrán mínimas de apenas 12 o 13 grados, una muestra de la importante amplitud térmica que acompañará a este episodio.

El tiempo estable y seco dominará previsiblemente hasta el fin de semana. Meteored señala que las temperaturas podrían situarse más de cuatro grados por encima de lo habitual para estas fechas en el conjunto de la semana, con posibilidad de que se registren valores récord en algunos puntos.

La situación comenzaría a cambiar a partir del domingo, cuando la llegada de aire más frío y el paso de algún frente favorecerían un descenso de las temperaturas y un ambiente más inestable.