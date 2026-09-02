El incendio de Burgohondo, bajo investigación judicial para esclarecer el origen y depurar responsabilidades

El incendio de Burgohondo, en la provincia de Ávila, el pasado 24 de julio Rmestudios ICAL

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigar el incendio forestal que se inició en el término municipal de Burgohondo, en la provincia abulense, el pasado 22 de julio.

La investigación se sigue, de manera indiciaria, por los delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente. La decisión judicial se ha adoptado tras la recepción y examen del atestado inicial elaborado por el Seprona.

El órgano judicial ha recibido hasta el momento alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas perjudicadas por el incendio.

Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

El mayor incendio de la historia

El fuego de Burgohondo se convirtió, según las estimaciones avanzadas por el Gobierno durante la emergencia, en el incendio forestal más grande de la historia de España desde que existen registros, al superar las 50.000 hectáreas afectadas en la provincia de Ávila.

Esa magnitud lo situó en el centro de una emergencia de interés nacional, al unirse operativamente con los frentes de Madrid y Toledo hasta alcanzar un perímetro conjunto de unos 280 kilómetros y una superficie calcinada de alrededor de 77.000 hectáreas.

El incendio obligó a evacuar a decenas de miles de personas y a confinar a otras tantas en sus domicilios.

La devastación alcanzó pinares, espacios protegidos como el Parque Natural del Valle de Iruelas y numerosos núcleos del Valle del Alberche y del Tiétar, lo que explica el volumen de denuncias ya presentadas ante el juzgado.

Aunque mediciones posteriores, basadas en imágenes del satélite Sentinel, rebajaron la superficie afectada en Ávila a unas 37.800 hectáreas provisionales, el incendio quedó marcado como el de mayor impacto de la historia reciente del país.