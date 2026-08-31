Septiembre arranca con un golpe de calor: las temperaturas se dispararán desde el jueves en estas provincias

El otoño climatológico comenzará este martes, 1 de septiembre, pero el tiempo tendrá poco que ver con la llegada de una nueva estación en Castilla y León.

Tras el refrescamiento registrado durante los últimos días, la Comunidad afronta una semana marcada por un progresivo y notable ascenso de las temperaturas, que dejará un ambiente más propio de la canícula veraniega.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que los termómetros comenzarán a recuperarse este martes y seguirán subiendo durante los días siguientes.

El ascenso será especialmente acusado el miércoles y el jueves, jornada para la que se esperan ya temperaturas máximas altas en buena parte de Castilla y León.

El cambio de tiempo llegará después de la entrada de una masa de aire más fresca que rebajó los termómetros durante el final de la pasada semana.

Ahora, sin embargo, una potente dorsal atmosférica favorecerá la llegada y el calentamiento de una masa de aire cálido sobre buena parte de la Península, configurando un episodio de temperaturas muy elevadas que alcanzará su momento álgido entre el jueves y el viernes.

En Castilla y León, el panorama será predominantemente estable.

Este martes predominarán los cielos poco nubosos, aunque podrán aparecer intervalos de nubes bajas durante la primera mitad del día en el nordeste, con posibilidad de brumas y bancos de niebla.

Por la tarde crecerán nubes de evolución en el este de la Comunidad y no se descarta algún chubasco aislado acompañado de tormenta.

Jueves de calor

El miércoles continuará el ambiente estable y poco nuboso, con algunas nubes bajas a primeras horas en el nordeste.

Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios, pero las máximas volverán a subir, preparando el terreno para el episodio más cálido de la semana.

Será el jueves cuando el calor cobre especial protagonismo. La Aemet prevé una nueva subida de las temperaturas y advierte de máximas altas, bajo un cielo poco nuboso o despejado y con vientos flojos y variables.

La situación se enmarca en un episodio de calor que afectará a amplias zonas de España.

Los modelos meteorológicos apuntan a valores excepcionalmente elevados para comienzos de septiembre en el interior peninsular, con temperaturas que en algunas capitales del país podrían superar los 40 grados.

En zonas del centro, del interior oriental y del Pirineo, las temperaturas podrían situarse más de cuatro grados por encima de los valores habituales para estas fechas.

Castilla y León quedará así de lleno en la tendencia ascendente de los termómetros, aunque sin que, por el momento, la previsión oficial de la Aemet concrete registros extremos para las capitales de la Comunidad.

Lo que sí parece claro es que septiembre comenzará dejando atrás, al menos temporalmente, el ambiente más fresco de los últimos días.

La evolución para el final de la semana presenta todavía una mayor incertidumbre. Los escenarios meteorológicos apuntan a que las temperaturas podrían comenzar a bajar por el oeste peninsular durante el fin de semana.