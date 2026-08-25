Alertan de la muerte por electrocución de aves rapaces en Morales de Toro y del riesgo de incendios asociados

Ecologistas en Acción ha alertado este martes de la "constante mortalidad por electrocución" de aves rapaces en Morales de Toro y del riesgo de incendios asociados

La organización ecologista ha señalado que, desde hace años, el tendido eléctrico instalado en la ladera derecha del Arroyo del Valle, en el conocido paraje de El Soto (al noreste de la localidad de Morales de Toro), "actúa como un sumidero para decenas de rapaces y de otras especies protegidas".

"Busardos ratoneros, milanos reales, culebreras europeas, buitres leonados, córvidos como el cuervo grande y recientemente, hasta un ejemplar juvenil de águila real son algunas de las aves que se electrocutan tras posarse en los postes de esta línea eléctrica asociada a los riegos agrícolas de la zona", han afirmado.

Los hechos fueron denunciados el otoño pasado en el 112, cuando varios ciudadanos localizaron 12 busardos ratoneros (ocho de ellos bajo un mismo poste), una culebrera europea, tres cornejas y una urraca muertos por electrocución.

"Aunque nos consta que los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León visitaron y revisaron la zona tras los avisos ciudadanos, un año después la situación es la misma y el tendido -de carácter privado y asociado a los regadíos- continúa causando mortalidad", ha apuntado.

Ecologistas en Acción ha asegurado que, además, "teniendo en cuenta que la zona es visitada constantemente por águilas imperiales (especie catalogada legalmente como en peligro de Extinción en España), su riesgo de electrocución es latente".

Desde la organización no se entiende "cómo, después de tantos meses, la Junta de Castilla y León no ha hecho cumplir al propietario del tendido la legislación de tendidos eléctricos y la legislación de Patrimonio Natural y Biodiversidad".

"Además, el riesgo de incendios forestales asociados a las electrocuciones de aves es enorme si tenemos en cuenta que la zona está rodeada por miles de hectáreas de cereal de secano, que podrían arder si alguna de las aves arde durante la electrocución", ha afirmado.

Ecologistas en Acción ha recordado que "los tendidos eléctricos son una de las principales causas de mortalidad no natural para las aves rapaces en España y, de hecho, se estima que decenas de miles de ejemplares mueren cada año por electrocución".

"Cualquier tipo de torre eléctrica es usada por aves grandes como posadero o atalaya de caza; al posarse, pueden tocar con las patas la torre metálica y con el ala uno o varios cables de corriente y eso genera su electrocución", ha señalado.

Y ha añadido que, en el episodio denunciado, "un necesario y sencillo aislamiento de los cables, supondría una rápida y eficaz medida para evitar que estas aves se electrocuten y mueran".

"La gravedad de los hechos y la falta de soluciones para minimizar esta problemática asociada a un tendido eléctrico de propiedad privada, ha llevado a Ecologistas Zamora a denunciar los hechos descritos en la Fiscalía de Medio Ambiente, dado que existen delitos en el Código Penal", ha zanjado la organización.