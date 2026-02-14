Avisos rojos por desembalses en tres pantanos del Duero ante el episodio de crecidas en la cuenca

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene la vigilancia sobre ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales provocado por el sucesivo paso de frentes lluviosos atlánticos, asociados ahora a la borrasca Oriana.

Según la CHD, los avisos se mantienen “diseminados por toda la cuenca”, con tendencias variables en función de las ondas de crecida que están transitando por la red de drenaje, aunque para este domingo se prevé una jornada con “prácticamente” ausencia de precipitaciones.

El organismo de cuenca ha celebrado esta mañana una nueva reunión de su Comité Permanente para analizar la situación hidrológica.

En este escenario, la CHD explica que durante las últimas semanas los embalses han recibido un volumen de agua “muy superior al habitual” por las lluvias registradas, lo que ha llevado a ajustar de forma progresiva los desembalses “procurando en todo momento” que los incrementos fueran los mínimos necesarios.

La Confederación recuerda que todos los embalses comenzaron a desembalsar de manera preventiva hace ya varios días y defiende que esa gestión escalonada permite controlar las crecidas y reducir su impacto aguas abajo.

Tres presas en aviso rojo

Según la información del SAIH, la CHD sitúa en nivel de aviso rojo los desembalses de:

Cuerda del Pozo (Soria), en el Duero, con 115 m³/s, por encima del umbral de nivel rojo (75 m³/s). Linares del Arroyo (Segovia), en el Riaza, con 45 m³/s, por encima del umbral rojo (30 m³/s). Las Vencías (Segovia), en el Duratón, con 93 m³/s, por encima del umbral rojo (45 m³/s).

Además, el embalse de Villameca (León), en el Tuerto, se encuentra en aviso naranja con una previsión de 15 m³/s “en las próximas horas”.

Desembalses moderados y un caso “particular” en Valladolid

La CHD señala también desembalses relevantes —sin alcanzar aviso— en presas como Santa Teresa (Salamanca), Aguilar de Campoo y Compuerto (Palencia), Castro de las Cogotas (Ávila), Cervera-Ruesga (Palencia), Úzquiza (Burgos) y Barrios de Luna (León), todos ellos por debajo de los umbrales amarillos.

En Segovia, el organismo destaca el desembalse de El Pontón Alto (río Eresma), cifrado en 20 m³/s, y advierte de que el embalse ha alcanzado el 100% de su capacidad, con los caudales de entrada y salida prácticamente equivalentes y la capacidad de laminación “totalmente agotada”.

La Confederación se detiene, además, en el embalse de San José (Valladolid), al que califica como un caso particular por tratarse de una infraestructura de “muy reducida capacidad” y sin posibilidad efectiva de regulación.

En este punto, la CHD indica que los avisos son naranjas con tendencia a rojos en las próximas horas y con tendencia ascendente, por lo que pide vigilancia conforme a la información de las estaciones de aforo situadas aguas arriba y aguas abajo.

En cualquier caso, subraya que la seguridad de la presa está garantizada en todo momento.

Especial vigilancia en los Arribes

Por último, la CHD mantiene una vigilancia especial sobre los embalses de los Arribes del Duero, donde se están registrando avisos de nivel rojo y existe la posibilidad de que se mantengan o incluso se incrementen a medida que confluyan las ondas de avenida procedentes de los tributarios.

La Confederación recuerda que ofrece datos en tiempo real a través del SAIH y llama a seguir la evolución de los caudales con especial atención en los puntos donde se concentran los mayores desembalses y las crecidas más rápidas.