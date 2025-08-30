Aire polar y hasta 10 grados menos: un otoño anticipado sorprende a Castilla y León

El verano se despide a la fuerza en Castilla y León. Tras varias jornadas de calor estable, la llegada de una masa de aire polar traerá un brusco descenso de temperaturas que se dejará sentir ya desde este fin de semana.

En cuestión de horas, los termómetros caerán entre 6 y 10 grados, dibujando un escenario más propio de mediados de otoño que de los últimos días de agosto.

Ciudades como León, Ávila, Soria o Segovia verán cómo las máximas no superan los 25 grados, con jornadas que se quedarán incluso más cerca de los 20. Para quienes todavía guardaban planes de terraza, piscina o escapada veraniega, la realidad será otra: toca sacar de nuevo la chaqueta ligera.

Según Meteored, las noches marcarán la diferencia. El contraste será evidente al caer el sol, con mínimas que en algunas zonas bajarán hasta los 8 o 9 grados. Dormir con manta volverá a ser la norma en muchas casas de la Comunidad, recordando que aquí el verano siempre es breve y que los cambios bruscos forman parte del carácter del clima castellano y leonés.

El panorama en el resto del país también refleja la irrupción del aire polar. Mientras en el norte y el interior peninsular se notará con más fuerza este bajón de las temperaturas, en el Mediterráneo y en buena parte de Andalucía todavía resistirá el calor, aunque con valores algo más moderados.

En cuestión de pocos días, España pasará de un mapa teñido de tonos cálidos a otro en el que las temperaturas frescas se impondrán en buena parte del territorio.

Este adelanto del otoño deja un mensaje claro: en Castilla y León, la frontera entre estaciones nunca está del todo definida. Un día se roza el calor del verano, y al siguiente la fresca del aire polar recuerda que el invierno nunca queda demasiado lejos.