La Junta aprobará el nuevo plan Infocal a finales de año

La Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar el nuevo Infocal para la lucha contra incendios a final de este año, tal y como ha confirmado el secretario de Acción Sindical y coordinador del área externa y del Diálogo Social de UGT Castilla y León, Raúl Santa Eufemia.

El primero de los documentos pasó por audiencia pública en 2023 y en este momento se encuentra en todas las consejerías y órganos. Ahora, lleva tres meses en Consejo de Protección Civil -dependiente del Ministerio- y aún debe pasar por la asesoría jurídica y consejo consultivo, junta de secretarios y Consejo de Gobierno. "No es que el Infocal vaya retrasado, es que los tiempos administrativos están siendo tediosos y lentos", añade en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Así lo ha dado a conocer la Junta durante la reunión de seguimiento y actualización del acuerdo del Diálogo Social en materia forestal, que ha tenido lugar este martes, 6 de agosto, por la mañana.

Por otro lado, también han tratado el decreto de guardias, que ya se encuentra en esa "última etapa" con el fin de recoger propuestas de todas las partes. Esta pasará de un gasto de los cinco millones de euros a los 7,5. "Ha habido un preacuerdo y está con propuestas del resto de agentes, esperamos que en las próximas semanas ya tengamos el acuerdo definitivo", añadía. Asimismo, el decreto del operativo se encuentra en fase de borrador y acompasará el decreto de guardias y el Infocal.

Uno de los puntos en los que más hincapié han hecho es en el cierre de las torretas. Desde la Junta aseguran que ellos no han cerrado ninguna y que las que no hay abiertas es por un informe negativo. Por ello, desde UGT han pedido que a los profesionales que han llamado para estas torretas y no pueden trabajar ahí, "los pongan a hacer otras funciones".

Número de plazas y empleos

En cuanto al número de plazas y empleos, durante la reunión se trasladó que se han creado 50 nuevas de funcionarios, fuera de las relaciones de puestos de trabajo (RPT). A ellas se suman 28 plazas de operador de mando; 40 plazas de técnicos de cuadros de mandos cubiertas y consolidadas en RPT, el 1 de agosto (todo el año en activo); además de todos aquellos que permiten la ampliación del Centro de Defensa del Fuego, ubicado en León, y que suponen un informático y 11 formadores para el entrenamiento todo el año y en todas las provincias. La Junta también informó, según Santa Eufemia, de que se está trabajando en una app de predicción de incendios.

Precisamente, en cuanto al plan formativo, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (Eclap) amplía los cursos para el 2024/2025, con un plan formativo y prácticas al Centro del Fuego. En otoño se celebrará una reunión sobre propuestas específicas a desarrollar.

Sobre la mejora logística durante los incendios, y con la colaboración del Colegio de Nutricionistas, se procederá a una “evaluación continua de necesidades” de colectivos en avituallamiento en previsión de emergencia durante el operativo y un análisis post incendio. Esto incluye alimentos como barritas energéticas que se entregan de forma previa al personal propio, mientras que las empresas contratas privadas están “obligadas” en el pliego a adquirir estos elementos. Si se alarga el incendio deberán añadir pollo, pasta, disolución de bebida isotónica a las 12 horas, barritas y fruta. Actualmente, cada provincia tiene acuerdos con empresas de catering, Protección civil, ayuntamientos y voluntarios, que elaboran bocadillos, dan fruta y agua. Ello se acompaña de los kit acordados en el acuerdo de Diálogo Social, el cual “se está cumpliendo” en esta materia, según admite UGT.

Durante el encuentro se ha debatido también sobre uso de EPIS, tanto por protocolo obligatorio como por el informe de la Inspección Laboral. En este sentido, Santa Eufemia reclama la necesidad de “subsanar el cómo y cuando usar los EPIS, atendiendo sitios, nivel operativo, emergencia, etc, para hacerlo correcto en forma y fondo”.

Observación de incendios

Según la información de la Junta, y trasladada en la reunión de hoy, los incendios detectados desde los puestos de vigilancia suponen el 36 por ciento de los fuegos; mientras que uno de cada cinco son detectados desde las torres y suben progresivamente las llamadas al 1-1-2.

De los 181 puestos de vigilancia en la Comunidad, 84 detectaron el uno por ciento de los incendios. Además, nueve puestos han detectado un solo incendio en los últimos diez años; y otros 12 han hecho lo propio con dos fuegos. Los datos constatan que seis puestos han observado tres incendios en la última década y entre el 60 y el 70 por ciento se detecta en llamadas al 1-1-2.

