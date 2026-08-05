Las recomendaciones clave para disfrutar del eclipse total de sol en Castilla y León

Estamos a apenas una semana de que tenga lugar el tan esperado eclipse total de sol el próximo 12 de agosto. Una cita que se ha marcado en rojo este año y cuya observación tiene uno de sus puntos de referencia en Castilla y León, ya que es uno de los enclaves más privilegiados.

Por ello, desde la Junta de Castilla y León se han emitido una serie de recomendaciones para disfrutar del fenómeno en condiciones de seguridad y de la mejor manera posible.

Cabe resaltar que este día coincide con la Época de Peligro Alto (EPA) de incendios forestales, siendo, además, la semana del 12 de agosto la que estadísticamente presenta más riesgos.

Se da la casuística, ante todo esto, que las zonas de observación más reclamadas están en espacios naturales, por eso es importante elegir bien lugares seguros antes de ir a cualquier lado.

Las zonas que la Junta recomienda son espacios abiertos, sin árboles que tapen el cielo, con buena visibilidad del horizonte y poca contaminación lumínica.

No se recomiendan zonas arboladas, ya que son las de mayor riesgo en caso de incendio, ni la Red de Áreas Naturales Protegidas. Además, han habilitado un visor (IDECyL) para poder comprobar todas las áreas no aconsejables.

Abogan por planificar los desplazamientos con antelación, para evitar atascos y aglomeraciones ante la previsible afluencia masiva de personas.

Es en el regreso cuando existe mayor probabilidad de aglomeración y riesgo de atrapamiento en caso de evacuación por incendios forestales, por lo que hay que tenerlo en cuenta.

Después del eclipse, invitan a estudiar las posibles vías de evacuación en caso de emergencia. Recomiendan aparcar en los lugares autorizados y facilitar el estacionamiento a otros vehículos.

También piden no circular por vías forestales sin asfaltar ni de un único sentido. Tampoco por las vías que no tengan salida por riesgo de atrapamiento.

Resaltan que está prohibido aparcar en carreteras, caminos rurales y en las pistas forestales.