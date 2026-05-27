La Orquesta Panorama, con más de 36 años en el escenario, actuará en cuatro pueblos y una ciudad de CyL: fechas y lugares

La Orquesta Panorama, considerada una de las mejores formaciones de verbena en toda España, seguirá este verano derrochando alegría y haciendo bailar a muchos lugares de la geografía española, también en Castilla y León.

Originaria de Galicia, y que como la propia formación indica suma 36 años en el escenario, la formación ha transformado el concepto tradicional de fiesta popular en un macrorrecíproco espectáculo audiovisual de más de tres horas de duración.

Todo en un despliegue que incluye acróbatas, también pantallas led gigantes, plataformas elevables y un repertorio con más de 200 canciones.

El pasado 13 de mayo, en el día más grande de las Fiestas de San Pedro Regalado, consiguieron llenar de magia y mucha diversión la Plaza Mayor de Valladolid.

La orquesta gallega ha anunciado, este martes 26 de mayo, las actuaciones del mes de junio y, entre ellas, hay varias en Castilla y León.

Actuaciones de Panorama en el mes de junio.jpg

En concreto, Panorama va a actuar el próximo 5 de junio en Villares de la Reina (Salamanca) y estará en la provincia de Ávila, concretamente en El Tiemblo, el 11 del mismo mes.

Todo antes de desembarcar, con su gran escenario, el próximo 21 de junio en la localidad vallisoletana de La Cistérniga y un día después, el 22 del mismo mes, en Zamora.

La última de las actuaciones que se concretan en nuestra Comunidad tendrá lugar en Castellanos de Villiquera en la provincia de Salamanca el 27 de junio.

La Orquesta Panorama promete dar lo mejor dentro de su Time Tour 2026 en estos cinco lugares de nuestra región.