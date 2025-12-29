Castilla y León, primera en España en implantar el grado III+ de dependencia para personas con ELA
Las personas que accedan a este nuevo grado podrán recibir prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio, con importes que pueden alcanzar hasta 9.900 euros mensuales.
Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma de España en implantar el grado III+ de dependencia, tal y como ha quedado publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
El grado III+ reconoce específicamente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en estado avanzado y a otros ciudadanos con enfermedades irreversibles que generan una dependencia completa.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la inauguración de dos nuevas unidades de convivencia en el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, en Segovia.
Blanco ha detallado que el objetivo es garantizar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.
El grado III+ está dirigido a quienes requieren atención permanente para actividades básicas de la vida diaria y cuidados instrumentales y respiratorios.
También se incluyen aquellas personas con grado III ya reconocido que presentan enfermedades avanzadas e irreversibles.
La solicitud del grado III+ podrá tramitarse a través de la web de la Junta y se gestionará con carácter prioritario, en adaptación a la normativa estatal.
La consejera ha destacado al respecto que la medida permite cumplir con la Ley estatal y reconocer los derechos de quienes enfrentan situaciones de dependencia extrema.
Blanco, finalmente, ha remarcado que la implantación de este nuevo grado pretende ofrecer "una atención integral, más humana y ajustada a las necesidades de cada persona", asegurando que las prestaciones económicas asociadas permitan mejorar la autonomía y el bienestar de los ciudadanos en condiciones de dependencia total.