Castilla y León, primera en España en implantar el grado III+ de dependencia para personas con ELA

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, inaugura dos unidades de convivencia en el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla

Castilla y León se convierte en la primera comunidad autónoma de España en implantar el grado III+ de dependencia, tal y como ha quedado publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

El grado III+ reconoce específicamente a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en estado avanzado y a otros ciudadanos con enfermedades irreversibles que generan una dependencia completa.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante la inauguración de dos nuevas unidades de convivencia en el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla, en Segovia.

Las personas que accedan a este nuevo grado podrán recibir prestaciones económicas vinculadas a servicios de asistencia personal o ayuda a domicilio, con importes que pueden alcanzar hasta 9.900 euros mensuales.

Blanco ha detallado que el objetivo es garantizar una atención integral y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

El grado III+ está dirigido a quienes requieren atención permanente para actividades básicas de la vida diaria y cuidados instrumentales y respiratorios.

También se incluyen aquellas personas con grado III ya reconocido que presentan enfermedades avanzadas e irreversibles.

La solicitud del grado III+ podrá tramitarse a través de la web de la Junta y se gestionará con carácter prioritario, en adaptación a la normativa estatal.

La consejera ha destacado al respecto que la medida permite cumplir con la Ley estatal y reconocer los derechos de quienes enfrentan situaciones de dependencia extrema.

Blanco, finalmente, ha remarcado que la implantación de este nuevo grado pretende ofrecer "una atención integral, más humana y ajustada a las necesidades de cada persona", asegurando que las prestaciones económicas asociadas permitan mejorar la autonomía y el bienestar de los ciudadanos en condiciones de dependencia total.