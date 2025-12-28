Así comenzó a iluminar la Navidad en varias ciudades una entidad bancaria: "Fue porque queríamos dar las gracias"

Iluminación de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora en La Marina JL. Leal Ical

Las luces de Navidad son la seña inequívoca de que la época más mágica del año ha llegado. Cortinas de pequeñas estrellas luminosas, figuras gigantes que proyectan animaciones, árboles y fachadas vestidas por la calidez de los leds, que dan alegría a los viandantes que se afanan estos días en encontrar ese detalle ideal para poner bajo el árbol.

Porque no nos vamos a engañar, la iluminación navideña cumple un papel fundamental en la animación y fomento del consumo de los comercios y negocios de las ciudades, que en estos días, tienen sus mejores momentos económicos del año. Los propios locales son conscientes de ello y, cada uno en su medida, intenta decorar sus fachadas como mejor pueden, para atraer a los apurados compradores.

También lo saben los ayuntamientos de estos municipios, que invierten miles de euros (incluso millones los más osados) en iluminar literalmente sus ciudades, para apoyar también a su tejido comercial y, como no, incrementar el turismo en fechas tan señaladas.

Y es que las iluminaciones navideñas son ya un motivo de peso para visitar una u otra ciudad. Se organizan excursiones a lugares como Vigo, Madrid, La Alberca o Puebla de Sanabria, para hacerse esa foto idílica con sus impresionantes montajes navideños.

Pero pocos saben que en este empuje por engalanar las ciudades, en apoyo directo a los negocios de la zona, hay una entidad bancaria que ha decidido colaborar y mucho en esta forma de promoción luminosa. Caja Rural de Zamora regala literalmente parte de la iluminación navideña a las ciudades de Zamora, Valladolid y León.

El encendido de las luces de Navidad de Zamora

Y lo hace como muestra de "apoyo al tejido productivo, sobre todo al comercio y a la hostelería de nuestro territorio", como explica su director de comunicación, Narciso Prieto.

Una iniciativa que la entidad bancaria comenzaba en diciembre de 2022 en Zamora, con "la idea fue reactivar, de alguna manera, las compras, la actividad económica y el consumo después del covid".

Aquel año, Caja Rural creaba la 'Plaza de los Sueños', en la famosa plaza de La Marina, donde colocó miles de leds en las pérgolas y árboles de la zona, así como una esfera gigante de doce metros de alto por diez de ancho con pasillo interior, que ofrecía un espectáculo animado varias veces al día.

Bola gigante de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora en 2022

Lo hacía también, para "dar las gracias y devolver a Zamora la lealtad y el apoyo", que la entidad había recibido de la sociedad zamorana durante la pandemia sanitaria.

Un gesto que complementaba con el reconocido 10% de descuento a todos los clientes de la entidad, que pagaran con su tarjeta en negocios que tuvieran un TPV de Caja Rural de Zamora y que se repitió en años posteriores.

No se trató de una campaña de marketing puntual o de una forma de atraer clientes en un momento determinado, fue toda una declaración de intenciones en sintonía con la filosofía empresarial de Caja Rural de Zamora y que no es otra que "estar al lado de la gente".

Narciso Prieto explica que es su forma de "animar a la gente a que salga a la calle, compre y consuma en nuestros negocios" en apoyo a los pequeños empresarios de Zamora. Pero también para darles un punto de "ánimo y alegría" en la época más especial del año y de colaborar con la ciudad en hacer de estas fechas un momento inolvidable.

El encendido de las luces de la Plaza de los Sueños de Caja Rural de Zamora

De hecho, el director de comunicación de la entidad cree que la plaza de La Marina se ha convertido ya en "un lugar emblemático" de la Navidad en Zamora.

No en vano, la iluminación no solo ha seguido, sino que ha ido mejorando y aumentando tres años después, por donde han pasado un enorme paquete de regalo o una gigantesca campana luminosa en años anteriores.

En este 2025, la entidad ofrece a diario un espectáculo único con más de tres kilómetros de luces leds, y un videowall de 7 minutos en su bola tridimensional de 12 metros de altura.

Además, la entidad complementa esta decoración con actuaciones casi diarias de grupos locales, atracciones infantiles y hasta un buzón para que los más pequeños dejen sus deseos para Papá Noel y los Reyes Magos.

Este fue el germen de lo que ya se ha convertido en una tradición en Zamora y que se ha extendido a las ciudades vecinas de Valladolid y León, donde Caja Rural aglutina una masa de clientes importante y en constante crecimiento.

30 años en León

De hecho, la entidad cumple este año 30 años de actividad en la capital leonesa, lo cual ha motivado crear para ellos su propia 'Plaza de los Sueños', que se ha ubicado en la plaza de las Cortes Leonesas. Allí, la entidad ha desplegado miles de luces leds, engalanado los árboles y que ha coronado con dos gigantescos soldaditos de plomo luminosos.

Iluminación de Caja Rural de Zamora en la plaza de las Cortes Leonesas Peio García Ical

El día de su inauguración el propio alcalde de León, José Antonio Díez, destacó la implicación de la entidad con León y aseguró que "ojalá cundiera más el ejemplo" de la Caja Rural "entre otros muchos que también están aquí en la ciudad y que pueden contribuir y colaborar".

Díez reconoció que Caja Rural siempre ha demostrado su apoyo constante a la ciudad participando en "todo tipo de eventos deportivos, culturales y de ocio".

El primer edil leonés trasladaba ese día su gratitud, como alcalde y en nombre de todos los vecinos de la capital, a Caja Rural y especialmente a su director general, Cipriano García, por "su colaboración, cercanía y cariño hacia León y los leoneses".

Además, en agradecimiento a los leoneses por tres décadas de crecimiento empresarial de la entidad, Caja Rural de Zamora ha lanzado en León la campaña del 10% de descuento por pago en sus TPV para sus clientes, como en su día hiciera en Zamora.

Un lugar privilegiado en Valladolid

Y como Caja Rural de Zamora no quiere hacer de menos a ninguno de los lugares donde tiene asentadas sus oficinas, la entidad también ofrece su propia iluminación navideña en Valladolid.

Desde el pasado año, Caja Rural de Zamora se encarga de decorar la calle Ferrari y la plaza Fuente Dorada con la 'Plaza de los Deseos', una espectacular decoración navideña promovida por la entidad, que colabora con el Ayuntamiento de Valladolid para llenar de luz el centro de la ciudad de luz e ilusión.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, enciende la iluminación con la mascota de Caja Rural de Zamora, Espi

En este caso, Caja Rural de Zamora no solo engalana con miles de leds los árboles de la zona, sino que también ha colocado un paquete de regalo, con abertura para pasar por debajo y hacer las mejores fotografías; así como varios arcos de luz que recorren la calle elegida para la ocasión.

Sobre esta iluminación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, agradecía el día del encendido la implicación de Caja Rural en la decoración de la plaza Fuente Dorada.

Iluminación navideña de Caja Rural de Zamora en Valladolid

Carnero destacaba ese día que el pasado año "ya fue maravilloso" y que la edición actual "es más espectacular aún". El alcalde de Valladolid agradecía que la entidad esté presente "en todos los proyectos importantes de esta ciudad" y remarcaba su aportación a una Navidad que, según afirmó, "supone la alegría de los más pequeños".