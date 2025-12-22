Castilla y León lidera el gasto en la Lotería de Navidad y el ranking nacional: 118 euros por persona

Castilla y León volvió a situarse en 2025 en lo más alto del país en gasto por habitante en la Lotería de Navidad, una posición que va mucho más allá del dato frío y que retrata una relación profundamente arraigada con el sorteo del 22 de diciembre. Con 118,01 euros por persona, la Comunidad ocupa el primer puesto del ranking nacional, muy por encima de la media española, que se sitúa en 72,36 euros, y por delante de territorios tradicionalmente vinculados a la suerte como Asturias o La Rioja.

Ese liderazgo no es puntual ni anecdótico. Castilla y León combina un alto compromiso social con la Lotería con un volumen global de ventas significativo: 283,3 millones de euros, tras crecer un 2,80 % respecto al año anterior. Una cifra que la coloca entre las cinco comunidades que más dinero juegan en toda España, solo superada por autonomías con una población muy superior, como Madrid, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

La explicación está en el territorio. En una comunidad extensa, con numerosos municipios pequeños y una población envejecida, la Lotería de Navidad sigue siendo un rito colectivo. Décimos compartidos en bares y asociaciones, participaciones que circulan por comercios de barrio y administraciones que, cada diciembre, se convierten en auténticos puntos de encuentro. Aquí, jugar no es solo tentar a la suerte, sino hacer comunidad.

El comportamiento de las provincias refuerza esa idea. Algunas, como Soria, Palencia o Burgos, destacan a nivel nacional por su elevado gasto por habitante, con cifras que superan ampliamente los 130 euros. Otras, como Valladolid, León o Salamanca, concentran un mayor volumen absoluto de ventas, reflejo de su peso demográfico y comercial, pero sin perder ese componente social que distingue al sorteo en Castilla y León.

Por provincias, Soria vuelve a situarse en cabeza del país con unas ventas por habitante de 261,7 euros. Después aparece Burgos (135,8 euros), Palencia (136,6 euros), Segovia (133,6 euros), Zamora (113,5 euros), León (112,6 euros), Ávila (111,3 euros), Salamanca (100,4 euros) y Valladolid (89,9 euros). En todas las provincias se producen aumentos en las ventas que oscilan entre el 4,9 por ciento de León y el 1,6 por ciento de Zamora.

Todo ello se enmarca en un contexto nacional estable. El Sorteo Extraordinario de Navidad volvió a superar en 2025 los 3.550 millones de euros en ventas, consolidándose como uno de los grandes acontecimientos sociales y económicos del calendario español.

Pero si hay un territorio donde la Lotería mantiene un significado especial, ese es Castilla y León. Aquí no se trata solo de cuánto se juega, sino de cómo se comparte la ilusión. Y en ese terreno, los datos vuelven a señalar a la Comunidad como referencia nacional: menos habitantes que otros territorios, pero más implicación con una tradición que cada diciembre vuelve a unir pueblos y ciudades en torno a la misma esperanza.