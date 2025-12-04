El Cermi Castilla y León reivindica más avances en derechos y políticas públicas para las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla y León (CermiCyL) ha celebrado hoy su 25 aniversario en un acto institucional desarrollado en la sede del Consejo Económico y Social. La cita ha dado continuidad a la movilización del pasado 25 de octubre, que reunió en Valladolid a alrededor de 600 personas con discapacidad llegadas de toda la Comunidad en una marcha pacífica centrada en la visibilidad y la participación.

Castilla y León ha reunido en este aniversario a representantes políticos, institucionales y del movimiento asociativo. El presidente del CESCyL, Enrique Cabero, ha dado la bienvenida y ha reconocido la labor del Cermi como interlocutor ante las administraciones. Rodrigo Nieto, concejal de Servicios Sociales de Valladolid, ha destacado el papel del comité como correa para trasladar necesidades "y que se conviertan en leyes que consigan dar pasos de gigante en políticas públicas".

Cabero ha impartido la ponencia inaugural tras leer el renovado artículo 49 de la Constitución, subrayando conceptos como accesibilidad universal y organización del movimiento social.

Ha defendido que las personas con discapacidad y sus familias "deben estar siempre presentes como interlocutores con los poderes públicos como forma de garantizar el sistema democrático".

También ha elogiado el trabajo de los Cermis estatales, que a su juicio "nos permite ver el verdadero mundo de la discapacidad" y asumir que "el ámbito de la discapacidad es toda la sociedad".

El director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, ha moderado la mesa redonda ‘De la inclusión a la convivencia’. En ella han intervenido Luis Cayo, presidente del Cermi Estatal; Francisco J. Sardón, presidente del Cermi Castilla y León; y Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid.

Sardón ha valorado como "muy importantes" estos 25 años por el avance en derechos y bienestar, un progreso que ha vinculado al diálogo "fluido, legal y también reivindicativo" con las administraciones.

Sardón ha reclamado mantener la interlocución para elevar las demandas actuales del colectivo. Ha defendido que es "fundamental" que las necesidades lleguen a las instituciones para impulsar políticas activas que sitúen al colectivo "en la primera línea de derechos, como al resto de la ciudadanía". Luis Cayo ha pedido un refuerzo de los poderes públicos para remover los obstáculos "con los que parten las personas con discapacidad".

Conrado Íscar ha resaltado las políticas desarrolladas en Castilla y León en un territorio disperso, lo que implica dificultades añadidas. Ha asegurado que "hemos dado muchos pasos", señalando que las barreras "no se ven como se veían antes", y ha confiado en que organizaciones como el Cermi ayuden a seguir superándolas.

La mesa también ha incidido en la evolución del papel social de las personas con discapacidad y en la cooperación institucional como herramienta de transformación.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha clausurado la jornada reafirmando el compromiso de la Junta con una educación basada en equidad y atención a la diversidad.

Ha recordado que el valor del sistema no se mide solo por resultados, sino por su capacidad para llegar a todos y atender a cada alumno.

Igualmente, Lucas ha defendido que "la diversidad no es un obstáculo, es una riqueza" y que Castilla y León seguirá trabajando por una escuela "en la que cada niño y cada niña tenga su lugar".

El reconocimiento al movimiento asociativo se ha reforzado con la presencia de representantes institucionales y sociales. Entre ellos, la directora general de Economía Social de la Junta, Emma Fernández; el responsable del nodo Cermi Territorios, Antonio Colomer; los concejales Luis Vélez y Rafi Romero; responsables de FSIE; y Jorge Valentín Gamazo, de la Cámara de Comercio de Valladolid.

La celebración ha recordado la marcha pacífica del 25 de octubre, un acto de visibilidad que reunió a cerca de 600 personas. La movilización sirvió para reivindicar avances logrados desde la creación del Cermi CyL y el papel de unidad del sector.

Sardón ha reiterado que "ninguna ley, ningún decreto ni ninguna norma que afecta a las personas con discapacidad puede aprobarse hoy sin contar con su participación".

En estos 25 años, el Cermi Castilla y León se ha consolidado como un actor esencial en la política social de la Comunidad. Ha participado en la elaboración de normas como la Ley de Igualdad de Oportunidades, la Ley de Accesibilidad, la Ley de Servicios Sociales o la Ley de Apoyo al Proyecto de Vida, además de promover la regulación de la asistencia personal y la incorporación de la Convención de la ONU. También ha sido protagonista en la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución.

El comité representa a cerca de 250.000 personas con discapacidad y sus familias. Está integrado por entidades como ASPACE CyL, Salud Mental CyL, Plena inclusión, Autismo CyL, DOWN CyL, ONCE, Impulsa Igualdad, FAPAS, FAPSCL, COCEMFE CyL, FEACEM CYL, la Fundación Intras y FECYLDACE. Su junta directiva está formada por Francisco J. Sardón como presidente; Elena Briongos, vicepresidenta; Araceli de las Heras, secretaria general; y Concepción Galván, tesorera.