Más de 1.000 familias de CyL se unen para vetar el móvil hasta los 16 años: "Es como darles alcohol para que se relajen"

En España, la edad media en que un menor recibe su primer smartphone con acceso ilimitado a internet se sitúa en los 10,7 años. A esa edad, el cerebro aún está consolidando las redes neuronales que regulan el control de impulsos y la gestión emocional, funciones que no maduran plenamente hasta bien entrada la veintena.

Entregar a un niño un dispositivo que ofrece gratificación instantánea, exposición sin filtros a contenidos explícitos y contacto permanente con desconocidos equivale a ponerle al volante de un vehículo de alta cilindrada sin haberle enseñado ni siquiera a montar en bicicleta. Las consecuencias ya no son hipótesis.

En 2024, la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional tramitó más de 2.800 denuncias por sextorsión a menores, un incremento del 300% en cinco años. El 70% de los niños de 11 años dispone de móvil propio y el 43% ha accedido a pornografía, según datos del INE y la Fundación FAD Juventud y los servicios de psiquiatría infantil registran un aumento sostenido de trastornos de ansiedad, depresión y conductas adictivas directamente relacionados con el uso precoz e intensivo de pantallas.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef recomiendan posponer el acceso pleno a internet hasta los 16 años; sin embargo, en la práctica, la mayoría de las familias españolas sigue considerando el smartphone un regalo casi obligatorio en la preadolescencia. Para luchar contra esa problemática situación surgió en 2023 en Barcelona la asociación Adolescencia Libre de Móviles (ALM), que ha logrado ya 14.738 pactos de familias en España que defienden retrasar lo máximo posible la compra del primer smartphone para sus hijos.

1.104 pactos en CyL

De ese total de acuerdos, un total de 1.104 se han alcanzado en Castilla y León, destacando la provincia de Burgos, con 495, la quinta con más acuerdos del país, y la de Valladolid, con 432, la séptima de España. El resto de territorios de la Comunidad también están representados, aunque en un menor volumen. En la provincia de Soria se han alcanzado 69 pactos entre familias, en León 25, en Palencia y Salamanca 23, en Zamora 14, en Ávila 12 y en Segovia 11.

En total, esas familias de Castilla y León pertenecen a 113 centros, de los que mayor parte están en las provincias de Valladolid, un total de 64, y Burgos, con 53. El CEIP Miguel Delibes de Valladolid ocupa el puesto 14, con 76 pactos, repartidos en nueve cursos y el CEIP Sierra de Atapuerca de la capital burgalesa se encuentra en el top 50 de España, con un total de 42 acuerdos.

Una peligrosa "barra libre"

La portavoz de Adolescencia Libre de Móviles (ALM) en Valladolid, Noelia Muelas, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León y explica que el objetivo de la asociación es cambiar una tendencia "que no es beneficiosa para los menores" e impulsar un retraso en la entrega del smartphone. Con todo, aclara que no están en contra de que se compren a los niños otro tipo de dispositivos, como "el analógico de toda la vida de teclas". "El peligro real es la barra libre de Internet a la que están sometidos los menores", apunta.

Muelas asegura que no son "antitecnologías". "Estamos a favor de dar clases de informática y de robótica y de todo lo relacionado con las tecnologías, pero no que se genere un coladero que se ha convertido en un negocio para captar la atención de los menores. Igual que nos pasa a los adultos, que empiezas a utilizar el móvil y no puedes parar, pues en su caso eso es mayor porque su mente no está preparada para frenar eso y en España no hay una regulación para esto", lamenta.

Además, asegura que los propios niños, cuando se abren y se dan cuenta del uso que han hecho del smartphone desde pequeños, "sienten que han perdido su infancia y su adolescencia" y que "no están viviendo su vida de verdad".

La portavoz de ALM en Valladolid, Noelia Muelas Miriam Chacón ICAL

"Se ven obligados a quedarse hasta altas horas de la noche conectados porque si eres el que te has desconectado ya te quedas un poco atrás o te hacen bullying y te dejan de lado, y ellos mismos dicen que no se sienten bien y muchos llegan a decir que no entienden como los padres les han dado un móvil a tan temprana edad", asegura.

Un "arma de destrucción masiva"

La portavoz de ALM en Valladolid destaca que algunos de ellos llegan a mostrarse conscientes de que han tenido en sus manos "un arma de destrucción masiva". "Es una adicción como otras, igual que no le darías el coche a un menor y le dirías que vaya a darse una vuelta, pues tampoco puede darle un smartphone. Además, los controles parentales se los saben saltar muy fácilmente y estamos viendo que no hay ningún control parental real", afirma.

Y señala que ellos mismos les cuentan que, a una muy temprana edad, empiezan a usar la tablet durante la noche sin que los padres les vean y ya empiezan a tener grupos para chatear. "Empiezan a sacar fotos, tienen que estar conectados las 24 horas, y esas fotos muchas veces pueden ser amenazas y formas de ridiculizar y no se dan cuenta del daño que están haciendo. Tanto si tu hijo es acosador como acosado, eso es un grave problema, y muchas familias no son conscientes", señala.

Muelas recuerda que antes el bullying se reducía "al rato de clase" pero que ahora "se extiende a las redes sociales" y "es algo continuo", con todos los peligros que eso conlleva. "Además, se pasan en los coles una media de entre tres y cuatro horas delante de las pantallas cuando todas las sociedades médicas y sanitarias plantean que de 0 a 6 años debería ser pantallas cero y de 6 a 12 una hora, pero están tres o cuatro y les obligan a hacer los deberes en la tablet y eso es incontrolable. Y ellos mismos te dicen que se distraen", afirma.

Un entorno seguro

La portavoz de la asociación denuncia que la legislación en España "permite esa barra libre" y "pretende hacer responsables a personas que no son responsables todavía". "En vez de poner unos límites prefieren dejar hacer y luego ya actuar. Y ante todos estos peligros, que estamos viendo las consecuencias, las administraciones no ayudan porque todo lo que hemos intentado desde las administraciones no ha servido hasta el momento, y la única forma que vemos es unirnos las familias", señala.

Por ello, ALM ha impulsado esos pactos, con el objetivo de crear "entornos seguros" para las familias que quieren que sus hijos no reciban un móvil inteligente hasta los 16 años. "A ese pacto se puede unir cada persona indicando la provincia, el colegio y la clase, es anónimo y simbólico pero es algo ético para ver que en tu clase pues igual hay 10 personas que están de acuerdo", apunta.

La portavoz de la asociación en Valladolid, Noelia Muelas Miriam Chacón ICAL

E insiste en que el propósito es "intentar unirse las familias y que los hijos se junten con gente que tiene esos mismos ideales para no caer en toda esta trampa que es una adicción y juega con la atención y los datos de los menores para beneficiarse y lucrarse".

"Lo ves desde pequeños que hay gente que, en el parque, el niño se aburre y pide el móvil a los padres y se ponen a jugar y yo si salgo al parque es para que mis hijos jueguen y se relacionen con otros de forma real. A través de este pacto, te alejas de las personas que actúan así y te juntas con las que tienen tu tendencia, porque hay mil alternativas para que ellos tengan una infancia segura y hay mil actividades deportivas o culturales que puedes facilitarles", afirma.

Muelas recuerda que, aunque "la niñera digital es muy barata, a la larga sale cara" porque "cada vez son más las adicciones" y pone un ejemplo ilustrativo. "El otro día salió una noticia de que un acosador había captado a un niño de ocho años por redes sociales y los comentarios se centraban en el acosador cuando lo que debería llamar la atención es que un niño de ocho años tenga redes sociales. Es algo que está prohibidísimo, se están saltando todos los límites y tenemos que tener un poquito de conciencia", señala.

"Es como darles alcohol"

La portavoz de ALM en Valladolid asegura que dar un smartphone a un niño de tan corta edad para que se entretenga "es como darle alcohol para que se relaje y se duerma".

"Creíamos que el peligro lo teníamos en la calle y ahora el peligro lo tenemos en casa porque es más fácil dejar al niño conectado a una pantalla en vez de sacarlo para que juegue e interaccione y todo eso repercute en su cerebro porque el desarrollo neuronal de los menores necesita ciertos estímulos que las pantallas no los proporcionan", afirma. Y recuerda que la comprensión lectora y escrita "ha bajado muchísimo" y que eso "se nota especialmente en los centros que utilizan más pantallas".

Muelas asegura que, por norma general, los centros no colaboran con su iniciativa aunque apunta que hay algunos colegios que "tienen la suerte de que su equipo directivo está a favor y mueven estos temas" y que "incluso en algún centro han creado su propio pacto interno".

"Suelen ser colegios privados, porque los datos muestran que cuanto más bajo es el nivel económico más pantallas suelen darse, y los colegios públicos se están quedando atrás mientras que algunos privados sí que están tomando conciencia y haciendo iniciativas. Creo que va a ser tendencia y que los que no usen pantallas van a tener más alumnado porque la gente se está empezando a concienciar", afirma.

Con todo, señala que muchos colegios tienen "su discurso muy marcado" y se niegan a reducir el uso de pantallas. Además, denuncia el "negocio" que existe con las editoriales a la hora de conseguir equipos.

"Son datos de los menores y atención de los menores que van a seguir alimentando ese negocio. El problema es cuando los dispositivos los tienen los niños porque en vez de escuchar al profesor se mandan mensajes entre ellos o se dedican a ver contenidos que no son apropiados para esas edades y en horario escolar", afirma.

Una "carrera de fondo"

Los miembros de ALM participan, además, en diversas charlas y conferencias para generar conciencia sobre esta problemática. "El pasado sábado estuve en el proyecto que ha hecho Vallsur que se llama Zona Cero Pantallas y en diciembre se hace una docuserie con toda la información recogida. Yo estuve de colaboradora y presentadora y tuvo una aceptación muy buena y en menos de media hora desde que las sacaron estaban todas las entradas cubiertas", señala.

Muelas recuerda que "hubo mucha gente" y que pudieron aportar "su granito de arena". "Yo siempre pienso que esto es una carrera de fondo, igual que cuando se quitó el tabaco de todos los sitios, pero igual en algún momento se consigue y se agradece que, en este caso, los centros comerciales hayan impulsado esta iniciativa, la estén promoviendo y te puedas apoyar en alguien que intenta corregir toda esta problemática y dar otras alternativas de ocio a los niños", apunta.

Además, la portavoz de la asociación en Valladolid hace una petición a los padres de cara a estas Navidades. "Pedimos desde la asociación que se evite regalar dispositivos, hay mil formas de regalar ocio saludable, desde juegos de mesa a experiencias en la naturaleza en familia que quedarán en el recuerdo. Porque si a cualquiera nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida no lo pasaríamos con el móvil sino con personas. El mejor contacto es el humano", asegura.