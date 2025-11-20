La gripe aviar obliga a reinventar la subasta de capones de Cascajares: está prohibido exponer aves vivas

La Fundación Cascajares celebra un año más su célebre subasta benéfica de capones, pero este 2025 con un giro de tuerca. Se celebrará el próximo lunes 24 de noviembre, a las 19.30 horas en el Auditorio Fundación Abante de Madrid, en su vigésimo sexta edición.

Un año más, los fondos recaudados se destinarán íntegramente a apoyar la labor de Nuevo Futuro, entidad que presta atención, cuidado y educación a los niños, niñas y adolescentes que viven en sus 112 hogares.

Este año, la tradición se ha visto alterada por la gripe aviar, que ha impedido la exposición de aves vivas y ha obligado a que los capones permanezcan en la granja. Lejos de frenar la iniciativa, esta circunstancia ha servido para reinventar la cita.

Diez reconocidos caricaturistas españoles han prestado su talento para transformar los célebres capones en obras de arte. Las plumas se convierten así en lápiz y creatividad, y la subasta adopta formato artístico con la colaboración de Christie’s, con Beatriz Ordovás conduciendo las pujas.

Entre los autores de estas piezas singulares figuran Ricardo Martínez Ortega, Puebla, Nieto, Gallego & Rey, Esteban, Álvaro Pérez, Barca y José Luis García Morán. La subasta incluirá, además, una obra colectiva realizada por los niños y niñas acogidos en Nuevo Futuro, convertida ya en la creación más emotiva y simbólica de la velada.

Cada caricatura será presentada por rostros conocidos del mundo de la cultura, el cine y la televisión, como Santiago Segura, Anne Igartiburu, Mago More y Jorge Blass, que aportarán humor y cercanía a una edición tan especial.

La Fundación “La Caixa” repetirá como colaborador principal en un evento que volverá a reunir a numerosas figuras del ámbito social, empresarial y cultural, comprometidas con la labor solidaria de Cascajares y Nuevo Futuro.

Después de más de un cuarto de siglo, la Subasta de Capones de Cascajares se mantiene como una de las iniciativas solidarias más esperadas del año, con más de dos millones de euros recaudados hasta la fecha para distintas causas.

En esta XXVI edición, los capones no estarán presentes físicamente, pero sí su espíritu, transformado en arte, en ilusión y en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

Fila 0: www.subastacascajares.com

IBAN: ES34 2100 1260 9502 0027 0484

Bizum ONG: 01535