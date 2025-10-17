574.000 personas viven en Castilla y León en situación de pobreza: "Es muy preocupante, se necesitan rentas dignas"

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán, y el presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro Vega, presentan el XV Informe ‘El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León’

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, ha presentado este viernes en el Consejo Económico y Social de Castilla y León, el XV informe 'El Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León', elaborado por EAPN España a partir de los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida.

Un acto que ha sido inaugurado por el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero. Un informe "profundo" que hace entender la situación de "la pobreza y la exclusión social" que son los problemas "más graves del estado social y democrático de derecho".

Por ello, Cabero ha lanzado un mensaje sobre la necesidad de "articular medidas" para erradicarla y ha destacado la importancia de las políticas públicas para "mejorar esta situación".

Por su parte, Óscar Castro, presidente de la EAPN Castilla y León, ha asegurado que la situación es "preocupante". Tal y como han informado, el 24% de la población en Castilla y León vive en riesgo de pobreza y exclusión social; es decir, 574.000 personas.

Asimismo, la pobreza severa desciende levemente, situándose en el 8,4%. Por otro lado, el riesgo de pobreza y exclusión social en la población infantil alcanza el 31,8%, lo que convierte a la infancia en el grupo más afectado por la exclusión. Mientras que entre la juventud (18-29 años), la tasa asciende al 25,6%, evidenciando la dificultad de emancipación y acceso a un empleo estable.

La brecha territorial se mantiene. El 30% de la población del medio rural vive en riesgo de pobreza, frente al 20% en zonas urbanas. La brecha de género persiste, las mujeres presentan "peores resultados que los hombres en la mayoría de los indicadores".

En este sentido, Castro ha puesto de manifiesto la importancia de las administraciones públicas ya que, sin ellas, "la pobreza alcanzaría al 45,7% de la población".

Unos datos que reflejan que "las políticas públicas de inclusión están teniendo un impacto positivo". Por ello, aboga por "seguir deformándolas y adaptándolas a las nuevas realidades sociales".

EAPN Castilla y León ha destacado el valor del Pacto Social por las Familias de Castilla y León firmado a comienzos de año entre la Junta y las entidades del Tercer Sector. Un acuerdo que es "una oportunidad para reforzar la colaboración entre administraciones y entidades sociales y construir una red de apoyo sólida para las familias que más lo necesitan".

Del mismo modo, ha incidido en "seguir avanzando en el desarrollo del Pacto y dotarlo de la ambición y los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos".

En la clausura, Castro ha recordado que la lucha contra la pobreza y la exclusión social "no puede depender únicamente de los programas o las estadísticas: es una tarea colectiva que nos concierne a todos".