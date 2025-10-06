De posponer su boda a dar los mejores consejos antes del 'sí, quiero': "Parecen festivales, casi todas duran más de un día"

El día de la boda es uno de los más importantes en la vida de muchas personas. Dar el 'sí, quiero' al amor de tu vida, vestirte de blanco, celebrar junto a familiares y amigos. Momentos que lo convierten en una fecha inolvidable.

Hay personas que no solo sueñan con casarse, sino con poder contar otras bodas, las últimas tendencias, la evolución en las celebraciones y proporcionar los mejores consejos para que pasen un día de ensueño.

Una de esas personas es Beatriz Fernández Martín, nacida en Baltanás (Palencia) y viviendo a caballo entre la localidad palentina y Madrid, lugar donde trabaja como consultora de comunicación.

Hace cinco años (2020), en plena pandemia, decidió crear un blog llamado 'Una boda deseada'. Era la fecha prevista que tenía para darse el 'sí, quiero', pero el Covid-19 cambió sus planes.

"Llegó la pandemia cuando tenía todo el grueso de la boda organizada. Soy muy entusiasta y emprendedora y quise ilusionarme con algún proyecto. Fue el momento de abrir un blog. Lo creé para ayudar en pandemia a todas las parejas que, como yo, lo iban posponiendo", afirma Beatriz Fernández en declaraciones a este medio.

Una imagen con el nombre de su blog en el día de su boda Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Logró caminar hacia el altar en 2021, pero en 2020 fruto de ese enlace nació al que ha bautizado como su hijo. Los comienzos han sido idílicos, con una "gran acogida" y colaboraciones con marcas. Un espacio en el que habla de otras bodas, da consejos y cita las tendencias para que todos estén al día.

Fernández reconoce que la pandemia del Covid-19 fue un punto y aparte en muchos sentidos. Por un lado, las limitaciones e imposiciones que hubo en su día, hicieron que la gente saliera con muchas más ganas de celebrar.

"Ya no son bodas, son experiencias. Muchas de ellas duran todo el fin de semana. No nos limitamos a un día, sino que queremos vivirlo con nuestra familia y amigos", explica.

En este sentido, otra de las tendencias que hay actualmente es que "parecen auténticos festivales" con un "protagonismo muy especial" de la música. "Hay distintas bandas de música en función del momento", afirma.

Pero no solo eso, sino que también los elementos decorativos cobran una especial relevancia. Así como el atrezo para los invitados o, incluso, los disfraces para los novios. "Todos estos elementos se han ido sumando desde la pandemia. Por esas ganas y explosión de querer celebrar más que nunca", añade.

La media de invitados está en 130, aunque las hay de 250. Una moda que ha llegado para quedarse: "Casi todas las bodas ya duran más de un día en España".

El formato ha cambiado, y también las prioridades de los novios. Aunque sigue estando en el número uno la elección del menú y los alimentos que se van a comer, hay otros detalles significativos que van cogiendo peso.

Por ejemplo, regalos a los testigos, algún gesto con quienes cumplen años ese día o los invitados que van a ser padres. "Hace que la boda se vea más cuidada, que se atiendan diferentes gustos y estilos. Son guiños que los invitados tienen en cuenta", precisa.

Beatriz vestida de blanco minutos antes del 'sí, quiero' Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Otro de los puntos más llamativos son las flores, que está en el top tres de prioridades. Tanto en la iglesia como los elementos decorativos en la puerta o la decoración del banquete. La parte sentimental y nostálgica sigue siendo el hilo conductor de las ceremonias, en las que muchos recuerdan a sus seres queridos, tanto los que les acompañan como los que ya no están.

La creadora del blog destaca, entre las últimas tendencias, dos figuras que han irrumpido con fuerza. Una de ellas es la de Wedding Content Creator, una persona que graba contenido con el móvil y edita en tiempo real fotos y vídeos para entregar ese contenido a los novios e invitados para que lo compartan en redes sociales.

Así como el cuidador de mascotas, una figura cada vez más habitual: "Hay muchas parejas que tienen mascota y quieren que ese día tenga un protagonismo especial y, para ello, contratan a un profesional".

En este año, la tendencia de las lunas de miel tiene el foco en Japón y Bali junto con Maldivas. Una combinación que seguirá estando muy presente en 2026, al igual que los safaris.

Una boda en plena pandemia

Beatriz gestiona el blog con su marido David Calleja. Aún recuerda el día que le pidió matrimonio en México en 2019 y el momento en el que la pandemia cambió por completo todos sus planes. La prudencia imperó y el 'sí, quiero' llegó un año más tarde.

Lo que ella no sabía es que ese enlace se convertiría en todo un regalo. No solo por el hecho de llegar al altar con el amor de su vida sino por formar, junto con él, este precioso proyecto del que le encantaría poder vivir en un futuro.

Beatriz con su marido David el día de la boda Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

"He demostrado que cuando un contenido interesa, como es el caso de las bodas, da igual el formato porque se sigue leyendo. No importa la herramienta que utilices porque la gente acude a ti. Me encantaría dedicarme a un sector tan apasionante como este y ver crecer a mi 'hijo'", añade.

Ahora solo piensa en hacer crecer su blog, enfocarse en mejorar cada detalle y seguir nutriéndolo de tips y de bonitas historias con final feliz.