La batalla de las librerías frente a las compras de libros por internet y en los colegios: "Mantenemos viva la ciudad"

Fernando Rodríguez, miembro de la directiva de la Librería Ambrosio Rodríguez, observando uno de los cuadernos

El mes de septiembre puede convertirse en uno de los más complicados para la economía familiar.

La vuelta al cole siempre provoca temblores en los padres por no saber cuánto será el desembolso que deberán hacer en este nuevo curso entre material escolar, libros de texto, uniformes y actividades extraescolares.

Volver de vacaciones, tras unos meses de gastos con viajes, comidas y celebraciones, y pensar en la compra de material escolar y uniformes nuevos, lleva a muchas familias a situaciones límite por no poder asumir el incremento de costes que se producen cada año.

Para este nuevo inicio, la Unión de Consumidores de Castilla y León ha advertido de un coste aún más elevado. Las cifras son de unos 830 euros en un centro público; 1.480 en uno concertado y hasta 2.355 en un colegio privado.

La campaña de compra de material ya ha comenzado en las librerías, que se enfrentan a una doble batalla: la venta del material por parte de los colegios y los grandes competidores de internet, que ofrecen los productos a unos precios más bajos, aunque con ciertas desventajas.

Fernando Rodríguez, miembro de la directiva de la librería Ambrosio Rodríguez, asegura que las semanas previas a la vuelta al cole, que será el día 8 de septiembre y el 9 en algunas provincias por ser festivo, son las "más fuertes" en la venta de material y libros.

Eso sí, asegura que es importante tener una buena previsión e intentar no dejarlo todo para última hora. Garantizando que los materiales estén disponibles, los libros lleguen a tiempo y no falte ni un detalle cuando los más pequeños regresen a las aulas.

Rodríguez informa que el material escolar ha subido un 1,59% respecto al curso anterior. Y donde "sí se ha notado" es en los libros de texto, con un aumento del 2,33%. En total, según sus cálculos, las familias invierten por niño una media de 500 euros, sin contar los uniformes.

"Es cierto que es un precio elevado, pero si lo divides, es una media de 50 euros al mes", asegura. Sin embargo, el inconveniente de las familias es que, en muchos casos, no solo tienen un hijo y el dinero se debe abonar en su totalidad en el mes de septiembre.

Las librerías se enfrentan al gigante tecnológico de las compras por internet en estas fechas. Muchos padres, en busca de las ofertas más baratas, apuestan por el comercio electrónico para hacerse con el material escolar, pero las librerías advierten de que hay muchos inconvenientes en ello que se notan a largo plazo.

El primero de ellos es, por ejemplo, la huella de carbono. El hecho de comprar en comercios de cercanía deriva en "un ahorro medioambiental". Sucede lo mismo con el embalaje y la cantidad de cartón y plástico que se debe utilizar para que lleguen los pedidos a su destino.

"Se consume mucho plástico. Eso no sucede en los puntos de cercanía. Además, aquí tienes la ventaja de la recogida rápida, de no tener que esperar y de poder palpar, tocar y saber qué es lo que estás adquiriendo", asegura.

Fernando Rodríguez entrando a la librería

Por otra parte, explica que las marcas en los comercios de cercanía son "homologadas" y que eso te ofrece la seguridad de que "te va a durar más".

No son solo los comercios electrónicos a los que se tienen que enfrentar porque cada vez son más colegios los que apuestan por ofrecer a las familias los libros de texto.

"Les sale más ventajoso comprarlos a la editorial. Se quitan del distribuidor, del comercio, pero en las librerías también tenemos descuentos y promociones para todos nuestros clientes", afirma Fernando Rodríguez.

Comprar en los comercios de proximidad es más importante de lo que parece. Contribuyen a dinamizar la economía local, creando riqueza y puestos de empleo y "manteniendo viva" la ciudad.

De hecho, son muchos los comercios que apuestan por patrocinar a equipos o actividades culturales. En el caso de las librerías sucede lo mismo. Una parte de su dinero la destinan a fomentar que se sigan realizando actividades para los más jóvenes.

"Todo el mundo lleva a su hijo a un equipo, es una forma de mantenerlo vivo", explica. Un dinero de ida y vuelta, en movimiento, que ayuda a todos. Las familias invierten en las librerías y ellas lo devuelven apoyando en el ocio de la ciudad.

Ayudas material

Las administraciones ponen en marcha una serie de ayudas para que los padres puedan afrontar esta vuelta al cole. Por un lado, desde la Junta de Castilla y León tienen el programa Releo Plus destinados a alumnos de primaria y secundaria.

La Administración autonómica ofrece un préstamo de libros desde los bancos de los centros pero, en caso de que no haya disponibles, hay una ayuda económica directa.

Las cuantías máximas son de 280 euros para los libros de educación primaria y de 350 euros en el caso de educación secundaria obligatoria.

Asimismo, los ayuntamientos también otorgan subvenciones. En el caso de Valladolid, el Consistorio publicaba ayudas para los menores que cursen estudios de 2º ciclo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

Unas cuantías de 60.000 euros con 60 euros por alumno y, en el caso de familias con varios beneficiarios, la ayuda estará limitada a 240 euros por familia.

Un dinero que también destina el Ayuntamiento de Salamanca con ayudas de 150.000 euros. La cuantía es de 75 euros por beneficiario.