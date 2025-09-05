VÍDEO | El emotivo homenaje de la artista Laura Serrano a Verónica Echegui: "Su mirada traspasaba la pantalla"

La artista vallisoletana Laura Serrano ha realizado un emotivo homenaje a la actriz Verónica Echegui, fallecida el pasado 25 de agosto con tan solo 42 años. La pintora ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo en el que presenta un espectacular dibujo de la intérprete, en el que destaca la profunda mirada que la caracterizaba.

Serrano, que se hizo conocida a través de las redes sociales por sus cuidados dibujos a pastel de figuras célebres de todos los ámbitos de la sociedad, ha señalado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el fallecimiento de la actriz fue un "impacto" para ella y que, recientemente, había visto una de sus películas, 'Orígenes Secretos'.

"Me encantó su personaje, tenía mucha fuerza", ha relatado la artista a este medio. Serrano ha recordado que tras la trágica muerte de Echegui las redes sociales "se llenaron de mensajes emotivos con su rostro".

"No podía dejar de mirar sus ojos, es una mirada que traspasa la pantalla. Me cautivó y necesitaba pintarla", ha afirmado. Además, la tía de la actriz se puso en contacto con ella y enviará el cuadro a su madre cuando "haya pasado un tiempo".

"Aún está todo muy reciente", asegura, recordando que, para ella, lo más importante es que sus obras "las reciban los seres queridos".

Una actriz y creadora eterna

Un bonito homenaje de esta artista vallisoletana a la reconocida actriz, nacida en Madrid en 1983, que se dio a conocer con su icónica interpretación en la película de Bigas Luna ‘Yo soy la Juani’ en el año 2006, que le valió una nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación.

Entre las interpretaciones más destacadas de la intérprete figuran películas como ‘El patio de mi cárcel’, ‘Katmandú, un espejo en el cielo’, ‘Explota Explota’, ‘La ofrenda’ o ‘El menor de los males’, por los que fue nuevamente nominada a los Goya y premiada en los Gaudí, los Feroz o el Festival de Málaga. También protagonizó reconocidos papeles en la televisión, como en las series ‘Trust’ o ‘Fortitude’.

En 2021, Echegui dio el paso de situarse detrás de las cámaras con el cortometraje ‘Tótem Loba’, que le valió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción. Una actriz y creadora eterna que quedará para siempre inmortalizada en el espectacular dibujo de la reconocida artista vallisoletana Laura Serrano.