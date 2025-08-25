Muere Verónica Echegui: el paso por Castilla y León de la célebre actriz que conquistó España con 'Yo soy la Juani'

El mundo de la interpretación está de luto. Este lunes, 25 de agosto, ha trascendido la triste noticia de la muerte de la actriz Verónica Echegui, quien, según ha confirmado la Unión de Actores a través de sus redes sociales, falleció el pasado domingo a los 42 años a causa de una enfermedad por la que, al parecer, llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Pese a su juventud, la actriz, conocida por su participación en la película Yo soy la Juani, contaba con una larga y brillante trayectoria profesional que incluye numerosos trabajos en cine, teatro y televisión que, además, le valieron de importantes reconocimientos.

Varios de ellos fueron rodados en Castilla y León, lo que motivó que fueran varias las veces en las que la célebre actriz se dejó ver en algunos de los escenarios más emblemáticos de la región.

Ejemplo de ello es 3 Caminos, una serie de Amazon Prime en la que Echegui dio vida al personaje de Raquel y que fue rodada en diferentes localizaciones de la provincia de León repartidas por la capital, Astorga, Villafranca del Bierzo y La Maragatería.

Entre ellas destacan lugares tan emblemáticos como la Catedral de León, la Plaza de Regla, la Plaza del Grano y establecimientos hosteleros vinculados al Camino de Santiago.

Y es que, cabe recordar que la trama de esta ficción narra la historia de cinco personas de diferentes países que se encuentran durante su peregrinación por el Camino de Santiago en tres momentos diferentes de su vida.

Además, a lo largo de su carrera como actriz, Verónica también pasó por la provincia de Segovia con motivo de los rodajes de la serie Los pacientes del doctor García.

Una adaptación de la obra homónima de Almudena Grandes inspirada en la crudeza de la Guerra Civil y la posguerra, que acabó convirtiéndose en una de las series más vistas de Netflix y en la que Echegui interpretó a Amparo Priego.

Imagen de archivo de la actriz Verónica Echegui

Una mujer falangista de familia adinerada y calculadora que se refugia en la casa de su vecino y doctor, Guillermo García Medina, interpretado por Javier Rey, con el fin de sobrevivir al avance de las tropas republicanas en la capital madrileña.

En concreto, las grabaciones de esta ficción arrancaron en la provincia segoviana, ocupando durante días escenarios como el Palacio de Riofrío del Real Sitio de San Ildefonso.

Otro de los múltiples compromisos profesionales que acercaron a Verónica Echegui a Castilla y León fue Orígenes Secretos, un filme que, aunque fue rodado íntegramente en Madrid, fue obra del conocido cineasta abulense David Galindo.

Este vio la luz en Netflix en agosto de 2020, y fue nominado a tres premios Goya en las categorías de Mejor Guion Adaptado, Mejores Efectos Especiales y Mejor Maquillaje y Peluquería.

En él, la actriz madrileña se metió en la piel de Norma, uno de los personajes protagonistas de una historia basada en un asesino en serie que mata a personas anónimas imitando las primeras apariciones de algunos de los superhéroes más conocidos.

Por todo ello, hoy Castilla y León se suma a la despedida de una brillante actriz con más de dos décadas de trayectoria, que se dio a conocer con su papel en Yo soy la Juani, un personaje que le hizo vivir su primera nominación a los Goya, y que, desde entonces, siguió conquistando al público con numerosas series, películas y obras de teatro.

Entre ellas destacan títulos como La gran familia española, Explota Explota, Book of love e incluso su propio proyecto, Tótem loba, con el que ganó su primer y único Goya a Mejor Cortometraje de Ficción.

Echegui, quien, además, mantuvo una larga relación sentimental con el actor Álex García, también es recordada por su paso por series de gran éxito como Paco y Veva, Cuéntame cómo pasó y Paquita Salas, y las obras Infierno, El amante y La Strada.

Diferentes proyectos que la curtieron como actriz y que, además, le valieron de otras cuatro nominaciones a los Goya, varios premios Gaudí, Feroz, Sant Gordi y dos reconocimientos en el prestigioso Festival de Málaga.

Sin lugar a dudas, un valioso legado que quedará grabado en la memoria de los espectadores y que pasará a la historia de la interpretación española como parte del trabajo de una de sus actrices más destacadas. Descanse en paz.