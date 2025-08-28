"Se llama como el perro de nuestra vecina": el precioso y especial nombre de la hija pequeña de JJ Vaquero

JJ Vaquero es uno de los grandes tesoros de la comedia española. Sus grandes dotes humorísticas le han hecho ir adquiriendo una notoriedad que hoy le convierte en uno de los cómicos más destacados del panorama nacional.

Tras trabajar como camarero en diferentes bares de Valladolid, su tierra natal, a sus 30 años, JJ Vaquero dio el salto a los espectáculos en el año 2002, a raíz de que sus propios amigos le apuntaran a un concurso de monólogos que para él fue el inicio de su fructífero camino al estrellato.

Y es que, aunque sus primeros shows no terminaron de ser un éxito, pronto le llegó la que a día de hoy sigue considerando la oportunidad de su vida, El Club de la Comedia y Comedy Central, programas con los que el pucelano consiguió dar el gran salto a la fama y comenzar una brillante carrera profesional.

Un extenso currículum que aglutina grandes éxitos como su participación en el programa El Hormiguero, escribir el guion de la gala de los Premios Goya o llenar salas, garitos y teatros de todo el país con divertidos espectáculos que le siguen haciendo brillar como la estrella del humor que es.

Todo esto y mucho más es lo que le ha llevado a consagrarse como uno de los grandes iconos de la comedia.

Un brillante humorista que hoy presume de llevar una vida plena, alejada de las adicciones del pasado y centrada totalmente en sus compromisos profesionales, en el deporte como buen amante del powerlifting y también en el principal motor de su vida: su familia, formada por su mujer, Nunci, y sus dos hijas, junto a las que reside en el conocido barrio vallisoletano de Parquesol.

Aunque JJ Vaquero es un hombre que siempre ha intentado mantener su vida privada en un segundo plano, lo cierto es que, cada vez que puede, aprovecha la ocasión para presumir de su familia en redes sociales. Son incontables las publicaciones que ha compartido con sus dos hijas, sobre todo con Aitana, la mayor.

Si bien, la pequeña, algo menos mediática que la primogénita, también tiene conquistado el corazón de su progenitor. De ella también ha hablado en varias entrevistas, llegando a reconocer su "humor ácido", su gran valía para poner motes, vacilarle e inventarse que tiene examen solo para molestarle, e incluso los detalles y motivos que rodean su particular y bonito nombre.

La pequeña de Vaquero se llama Luna. Un nombre cada vez más común que, tal y como reveló el humorista en una entrevista para la cadena SER, fue elegido por Aitana, la mayor.

Quienes le acompañaban, enseguida le expresaron que, en su opinión, se trataba de un nombre precioso. A lo que Vaquero respondió con humor: "Sí, es muy bonito, pero se llama como el perro de nuestra vecina. Todos los días a media tarde escuchamos: 'Luna, Luna'", confesó el vallisoletano desatando las risas de todos los presentes y, muy seguramente, también de una buena parte de los oyentes.

Ahora bien, ¿cuál es realmente el significado de Luna? ¿es tan común como parece?

Frecuencia y significado

Proviene del latín, hace referencia al satélite natural del planeta Tierra que gira alrededor de ella e ilumina la noche, y significa "brillar" e "iluminar", lo que podría traducirse como "la que brilla".

Además, en diversas culturas, este nombre se asocia con "la feminidad, la fertilidad y los ciclos de la vida", y simboliza "la intuición y la sensibilidad".

De este modo, se dice que las personas llamadas Luna presentan un temperamento "sociable, curioso y relajado", así como una personalidad "reflexiva, confiada y de gran corazón", y que, por lo general, "suelen destacar en deportes o trabajos que requieren cierta sensibilidad" por "el carisma, la actitud positiva y la notable inteligencia" que suelen caracterizarlas.

Asimismo, se asegura que son personas "muy adaptables que encajan en todo tipo de ambientes o situaciones, gracias, principalmente, a su personalidad generosa, natural y cordial hacia los demás".

Se puede decir que en España es un nombre muy común, pues hay registradas un total de 11.836 personas con este nombre en el conjunto del país, según el censo anual de población a fecha del 1 de enero de 2024.

Además, es importante destacar que el uso de este nombre ha crecido de manera exponencial a lo largo de los últimos 12 años, pasando de 5.855 en 2012 a las casi 12.000 en 2024.

En lo que respecta a Castilla y León, cabe destacar que en la Comunidad hay un total de 661 personas que se llaman igual que la hija pequeña de JJ Vaquero. 62 en Ávila, 85 en Burgos, 94 en León, 57 en Palencia, 102 en Salamanca, 45 en Segovia, 20 en Soria, 161 en Valladolid y 35 en Zamora.

Prueba inequívoca de que el de Luna es un nombre, además de especial, original y con un potente significado, muy bien valorado y, sobre todo, muy elegido por un gran número de padres, entre los que se encuentra el célebre humorista JJ Vaquero.