El curioso nombre del hijo de mayor de Frank Cuesta: "Significa príncipe feliz" y no hay ninguno en Castilla y León

Hace tiempo que no se le ve en televisión. Sin embargo, a día de hoy sigue siendo uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla, y también uno de los más polémicos.

El extenista, presentador y youtuber leonés, Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla por el programa que le catapultó a la fama, lleva casi dos décadas dando de qué hablar, para bien y para mal.

Ha conquistado a miles de personas de todo el país con su espíritu aventurero y su pasión por la fauna y, en concreto, por los animales exóticos, pero también se ha ganado unos cuantos 'haters' con las polémicas protagonizadas en los últimos meses.

De su reciente detención y condena en Tailandia por un delito de posesión ilegal de animales protegidos, a sus mentiras acerca de su estado de salud y de su formación académica, entre otros asuntos.

Por todo ello y mucho más, su vida lleva años copando la atención mediática, ya no solo a nivel profesional, sino también personal.

Es bien sabido que Frank Cuesta es padre de cuatro hijos, tres biológicos (Zape, Zorro y Zen), a los que se suma Zipi, fallecido al poco de nacer, todos ellos fruto de su relación con la exmodelo, actriz y cantante conocida como Yuyee Alissa Intusmith de la que se separó hace tiempo, y uno adoptado (Pepsi).

Sin lugar a dudas, el más conocido es el mayor, pues, a sus 22 años, ha logrado destacar en el mundo del fútbol. Todo el mundo le conoce como Zape, pero lo cierto es que su verdadero nombre es Saris Félix.

Un nombre tan curioso, como original, que no pasa desapercibido al ser muy poco escuchado, al menos en España. Y es que, aunque Félix sí es muy común en nuestro país, el compuesto Saris Félix no.

Así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que no hay más personas con este nombre, ya no solo en la Comunidad, sino en toda España.

Si bien, según detalla el organismo, los últimos datos publicados y extraídos del censo anual de población solo recogen los nombres cuya frecuencia es mayor o igual a 20 personas, lo que abre la posibilidad de que haya más personas en el conjunto del país con este mismo nombre. En cualquier caso, no más de 19.

Sea como fuere, cabe destacar que este tiene un significado muy especial. Tanto es así, que Saris se traduce como "príncipe", mientras que Félix, como "afortunado o feliz". De este modo, se puede decir que el significado del nombre completo del hijo de Frank Cuesta corresponde a "príncipe feliz".

Zape, nacido en Tailandia, destaca por su carrera como futbolista. Con tan solo 16 años fue convocado con la selección sub-19 de su país y, años más tarde, dio el salto al fútbol español.

Tras formarse como portero en las canteras de la AD Alcorcón y del Fuenlabrada, ambos equipos madrileños, en 2022, con 18 años, fichó por el Palencia CF con la idea de convertirse en una estrella del deporte rey y cumplir así su sueño de ser futbolista.

Sin embargo, ahora parece que sus preferencias han cambiado, ya que, hace solo unos meses, se abrió un canal de YouTube en el que empezó a compartir vídeos en el santuario de su progenitor en Tailandia, llamado Lao Khwan, dejando entrever que podría ser él quien se encargue de este espacio, después de que su padre se haya visto obligado a abandonar el país tras su detención por posesión ilegal de animales salvajes protegidos.

Hechos que prueban que el joven parece estar dispuesto a coger el relevo de Frank Cuesta en su santuario tailandés y en las redes sociales, renunciando así a su vida como futbolista profesional y apostando por mantener vivo el legado familiar.