Lleir, de profesor a actor para visibilizar la educación rural: "Lo que menos esperaba era acabar en televisión"

Lleir Santamarta es un joven de 22 años natural del municipio leonés de Villaquilambre que ha llegado a la televisión sin ni siquiera esperarlo.

Su vida cambió a raíz de un programa de la universidad. Mientras estudiaba Magisterio decidió apuntarse a Generación Docentes, un programa gratuito de la Fundación Princesa de Girona dirigido a estudiantes del tercer, cuarto o quinto curso de este grado.

A estos les ofrece, además de formación complementaria, la posibilidad de hacer las últimas prácticas de la carrera en un colegio rural de una comunidad autónoma diferente.

Una propuesta que, nada más conocer, a Lleir le interesó.

Esto, teniendo en cuenta que ha sido alumno de un colegio rural y sus primeras prácticas también fueron en un centro escolar de este tipo, concretamente, en el mismo en el que estudió en Villaquilambre.

Además, consciente de que el sistema educativo varía en función de la región, Lleir tenía curiosidad por "conocer una realidad educativa distinta", por lo que no se lo pensó y en cuanto la vicedecana de estudiantes informó a los estudiantes de esta posibilidad, decidió apuntarse.

Una vez seleccionado, el leonés empezó a asistir a las formaciones de la Fundación hasta que le llegó el momento de las prácticas. Entonces, el joven hizo las maletas y puso rumbo a la que ha sido su residencia y lugar de trabajo durante cuatro meses: el CRA Montesnegros de Peñalba (Huesca).

Allí comenzó a trabajar y, de pronto, un día le propusieron hacer un documental. Una idea que, según ha confesado en declaraciones a este periódico, sabía que desde la Fundación se estaba barajando, pero que hasta entonces "estaba en el aire".

Fue el pasado mes de febrero, Lleir ya estaba haciendo sus prácticas en el colegio y de repente le comunicaron "que la idea del documental iba a ir adelante y que tenían que elegir a cuatro estudiantes".

"Me preguntaron si quería participar y me pareció una idea curiosa y un buen recuerdo para el futuro con mis alumnos de prácticas", revela.

Por ello, no se lo pensó. Aceptó formar parte del proyecto y enseguida empezó a trabajar con Sequoya Studios, la productora, para fijar los contenidos a abordar en el documental.

Ya en mayo, comenzaron los rodajes, que en su caso se resumieron en tres intensas jornadas en las que grabaron su vida dentro y fuera del colegio.

Imagen del rodaje de 'Generación Docentes. El documental' en Huesca

"Me grabaron dando una clase de Matemáticas a primero y segundo de Primaria, haciendo una estimulación del lenguaje con niños de primero de Infantil, durante una pernocta que organizamos en el colegio con alumnos de quinto y sexto de Primaria y también en diferentes escenas por el pueblo fuera de la jornada", recuerda.

Y así es como el leonés se convirtió en actor por tres días y, además, en uno de los cinco protagonistas de Generación Docentes. El documental, un proyecto audiovisual dirigido por Daniel San Román y producido por Secuoya Studios en colaboración con la Fundación Princesa de Girona, ya disponible en Movistar +.

Este narra el viaje personal y profesional de cinco jóvenes docentes, Lleir, Marina, Noa, Nerea y Eire, "con determinación y dispuestos a dejar atrás sus vidas en diferentes ciudades para dar respuesta a sus inquietudes profesionales", en su primera experiencia real en cuatro colegios rurales situados en distintas comunidades autónomas españolas.

Todo ello, con el objetivo de "inspirar a nuevas generaciones de docentes", pero, sobre todo, de "homenajear y dar visibilidad a las escuelas rurales, los profesionales que trabajan en ellas y a una educación más cercana, con técnicas educativas adaptadas y en contacto estrecho con la naturaleza", tal y como han explicado los responsables del documental.

"Una experiencia muy guay"

"Ha sido una experiencia porque al meterme en Magisterio lo que menos esperaba era acabar haciendo un documental para televisión. Me lo llegan a decir cuando estaba entrando al programa en septiembre del año pasado y no me lo hubiese creído".

"De hecho, es como que todavía no me lo termino de creer", confiesa Lleir al respecto.

Si bien, asegura que para él ha sido "una experiencia muy guay", teniendo en cuenta que al final supone "enseñar lo que hace un maestro desde dentro y darle visibilidad a la escuela rural".

"A mí me ha gustado mucho vivirlo porque, aunque no es lo que suele hacer un maestro, para mí supone un recuerdo bonito del tiempo que he estado ahí y de mis prácticas", añade.

Ahora bien, aunque él, en su caso, no tuvo un guion como tal, confiesa que le resultó "difícil grabar" el proyecto, pues no está acostumbrado "a vivir con una cámara pegada" y, según explica, al principio le daba "bastante vergüenza".

"Había momentos en los que me preguntaba '¿dónde me he metido?', pero nunca me he arrepentido porque al final es algo que probablemente no voy a hacer nunca más y por eso para mí era una oportunidad que no podía dejar escapar", revela.

Es más, asegura que si fuera por él, repetiría encantado, aunque no se plantea en absoluto cambiar la docencia por la interpretación. "Yo creo que mi trabajo está en el aula", afirma.

Y, preferiblemente, en un aula rural, donde realmente le gustaría acabar si finalmente se decide por ser maestro. Porque sí, en estos momentos Lleir también se está planteando enfocar su futuro profesional a la docencia universitaria.

"Estoy en una dicotomía, porque el mundo del doctorado y acabar dando docencia en la universidad también es algo que me llama mucho la atención".

"Pienso que los maestros pueden influir un montón en los niños, pero me parece que influyendo sobre los futuros maestros puedes lograr cambios más significativos a corto plazo. De momento, estoy en ese mundo de la duda", confiesa.

"Falta de recursos"

Sea como fuere, si algo tiene claro es que su propia experiencia le ha permitido ver las grandes ventajas de la educación en el mundo rural, tales como "la atención más individualizada o una comunidad educativa más cercana", ambas posibles gracias a los grupos reducidos que conforman cada clase, pero también las deficiencias y necesidades que esta arrastra.

"Los colegios rurales son centros que están desapareciendo porque cada vez la España rural se va vaciando más".

"Esto, a su vez, hace que las administraciones destinen menos recursos económicos por haber menos niños y, con ello, que los colegios tengan menos medios que los de las grandes ciudades, sobre todo digitales".

Con todo ello, Lleir destaca la necesidad de suplir esa "falta de recursos" en los colegios rurales, así como de darles visibilidad "desde las universidades". "Porque no es que falten docentes, sino docentes que quieran quedarse en el mundo rural", concluye.