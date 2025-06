Charo Reina, alto y claro sobre la salud mental: "Yo exploté y no quería vivir"

Hay personas que no necesitan presentación y la actriz y folclórica sevillana Charo Reina es una de ellas.

Con una amplia y laureada trayectoria profesional a sus espaldas, vinculada al mundo del espectáculo y la actuación, la andaluza ha regresado a la gran pantalla con una comedia desternillante que esconde un mensaje muy necesario relacionado con la salud mental.

Votemos es el nuevo proyecto de la actriz. Una película de Santiago Requejo, que ha contado con el asesoramiento y la colaboración de la Fundación Hospitalarias en el proceso de creación y grabación, y que está protagonizada por un elenco de categoría en el que, además de Charo Reina, se encuentran otras grandes figuras de la interpretación como Clara Lago, Tito Valverde, Gonzalo de Castro y Raúl Fernández, entre otras.

El preestreno se celebró en exclusiva en los cines Broadway de la ciudad de Valladolid el pasado 3 de junio, siendo nueve días después cuando se estrenó en los diferentes cines del país.

Y es que, tal y como ha confesado la propia Charo en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, esta aborda, desde "el humor bonito y elegante", el estigma que aún existe hacia las personas con problemas de salud mental.

Lo que para ella la convierte en una película "muy necesaria", teniendo en cuenta que puede servir de "terapia" al espectador.

A ella es un proyecto que le ha "tocado el corazón", dado que, según ha reconocido públicamente en más de una ocasión, ella ha vivido en primera persona lo que es padecer este tipo de problemas.

"Yo tuve una depresión profunda que desembocó en una agorafobia bastante importante. He tenido dos años muy intensos de tratamiento con psicólogos y psiquiatras, y todavía sigo yendo a terapia de vez en cuando. Aunque gracias a Dios, ahora estoy maravillosamente bien", recuerda.

Todo empezó a raíz de que su madre enfermara. Charo trabajaba en Madrid e iba y volvía todos los días a Sevilla para cuidarla.

"Terminaba la función, me iba corriendo a Sevilla en el último tren, la bañaba, la preparaba, la acostaba y al día siguiente la levantaba, dejaba todo hecho y organizado y me volvía a Madrid. Allí me arreglaba y salía al escenario a cantar, bailar y reírme. Y así cada día", confiesa.

Esta situación hizo que se dejara de cuidar a ella misma durante un largo periodo de tiempo, pues, cuando su madre falleció, decidió hacer lo propio con su padre.

La actriz sevillana Charo Reina

Este, lamentablemente, falleció a los 10 meses de hacerlo su madre y, además, delante de Charo. Un hecho que empeoró aún más su estado anímico.

"Murió en mis brazos, estando los dos solos en casa y mientras yo le hacía de comer. Él me dijo: 'Charo, me estoy poniendo malito', y yo le respondí: 'Papá, eso va a ser ansiedad, ¿quieres que te haga una tila?', a lo que él contestó: 'No, quiero que me abraces'. Se echó sobre mi hombro y ya no despertó más", revela.

"Después, llegó la pandemia y exploté. Me encerré sola, no quería ver a nadie, no quería salir a la calle, no quería asomarme a la ventana y no quería vivir, me daba miedo todo", añade.

Y es que, lo que más lamenta de todo aquello es la "poca" empatía que recibió. "El único apoyo que yo vi fue el de mis hijos y mis hermanos, y nadie más".

Si bien, ella decidió ponerse en manos de profesionales, aunque, lamenta, se vio obligada a recurrir a la sanidad privada.

"Las listas de espera para acceder a profesionales en la sanidad pública son interminables y esto no puede ser. Una persona no puede estar meses esperando una consulta con un psicólogo o un psiquiatra, porque a lo mejor en esos meses explotas y cuando te llega la cita tú ya no estás".

Por ello, reclama a las administraciones competentes que trabajen en agilizar todos esos procesos: "Exijo a la sanidad pública que se ponga las pilas desde ya, porque los problemas de salud mental hay que tratarlos", sostiene.

En este sentido, expresa que no sabe lo que hubiera pasado si ella hubiese tenido que esperar para ser atendida por un médico que define como "muy necesario". "Yo tuve la suerte de que me podía permitir pagarme un tratamiento privado, pero no todo el mundo puede hacerlo".

Pero sus reproches no van solo dirigidos a las instituciones. Charo también denuncia "la falta de empatía y la intolerancia" de la sociedad actual en relación a este tipo de asuntos.

Una realidad que, en su opinión, deriva en "muchos enfrentamientos" y que, precisamente, aparece reflejada en la película que protagoniza.

"El problema es que hoy en día impera el 'yo más' y el no atender ni entender a los que tienes enfrente. Estamos viviendo en una sociedad un poco deshumanizada, hemos perdido muchos valores y tenemos que echar el freno un momento, sentarnos y analizar. La solución es fácil y si quieres, puedes", opina.

Ahora bien, ella considera que el estigma no solo existe de puertas para fuera, sino también en las propias personas que padecen esos problemas de salud mental.

A todas ellas, les manda un mensaje: "No estás loco porque vayas al psiquiatra ni porque tengas terapia con un psicólogo. Todos necesitamos que nos curen el alma, porque los problemas de salud mental acarrean otros que muchas veces no nos damos cuenta de que existen, pero existen", concluye.