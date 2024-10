La vallisoletana Aída Nízar denuncia haber sido acosada por Íñigo Errejón: "Es un maltratador, todos los sabían"

Una nueva presunta víctima da la cara en el caso que rodea a Íñigo Errejón. Y esta vez, no se trata de una actriz, sino de uno de los rostros más conocidos de la televisión: la vallisoletana Aída Nizar. Hace poco más de 24 horas el exlíder de Sumar anunciaba su decisión de dejar la portavocía de su partido en el Congreso de los Diputados, así como todas sus responsabilidades políticas.

Una dimisión que llegaba después de que él mismo reconociera a la dirección de la formación que había mantenido "comportamientos machistas", una vez que empezaron a aflorar por redes serias acusaciones relacionadas con episodios de violencia machista.

Así, poco después de que Errejón comunicase su dimisión, salió a la luz una de las presuntas víctimas del ya expolítico, la actriz Elisa Mouliaá, quien confesó a través de la red social X haber sido "víctima de acoso sexual" por parte del exportavoz de Sumar, a quien también se ha referido como "un maltratador".

Y es que, al parecer, esta ya ha interpuesto una denuncia contra el expolítico.

Pero la cosa no queda aquí, sino que se ha sumado un nombre más. La exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar también ha reconocido a través de su cuenta de Instagram haber sido "acosada" por Íñigo Errejón.

Lo ha hecho nada más aterrizar desde Milán a última hora del pasado jueves y tras sentir "un nudo en el corazón" al ser informada de la denuncia que ha sido a la luz.

"Recuerdo claramente ese encuentro con este político de reconocidísimo prestigio, cuyo aspecto era desagradable a la vista y cuya insistencia en pedirme mi número de teléfono me incomodó profundamente. Cuando se despidió, me tocó el culo en un acto público y me rozó desagradablemente. Pero nadie hizo nada", ha confesado.

Según ha explicado Aída, en ese momento "en vez de partirle la cara, lo ignoré". Aunque este llegó a asegurarla que "jamás" volvería a trabajar en la televisión de Cataluña. "Nunca olvidaré sus palabras", ha reconocido.

La vallisoletana justifica su reacción de callarse lo vivido y su decisión de no denunciar, confesando que, en su momento, no se lo tomó como "una amenaza grave, como una intimidación o como maltrato o acoso".

Sin embargo, ahora piensa que estaba equivocada. "Tuve la fortuna de ser contratada rápidamente en otra importante cadena y dejé pasar lo sucedido", ha admitido.

Tal y como ha expresado la colaboradora de Ni que fuéramos shhh, esto ocurrió "hace unos ocho o nueve años", concretamente "cuando vivía en Barcelona y trabajaba con tanto éxito en la televisión".

"Conocí a este infame sujeto en un acto público", ha añadido.

Al parecer, en ese mismo acto también estaba presenta Ada Colau, quien, según Aída, "sabe perfectamente la verdad sobre este ser infame".

"Que le pregunten a ella y a tantas mujeres de su partido. Lo sabían todos, incluso el señor Pablo Iglesias, quien ha recibido múltiples denuncias de mujeres valientes que, lamentablemente, fueron ignoradas. Era un secreto a voces que callaban todos", ha denunciado la vallisoletana.

Si bien, esta ahora celebra que por fin "ahora tiene nombre lo que este hombre practicaba", lo que ella se ha atrevido a denominar "acoso sexual".

En esta línea, ha confesado su profunda "admiración" ante "la valentía" demostrada por la actriz Elisa Mouliaá al denunciar su propia experiencia, dado que "lo que viví yo en su momento lo ignoré equivocadamente", ha apostillado.

"Este sujeto es un acosador sexual y todos lo sabían. Por favor, denuncia. Maldito sea ese ser infame. Ojalá termine en prisión", ha concluido Aída.