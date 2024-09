Marta Campo, la jueza más joven de España: es de Palencia y aprobó las oposiciones en tiempo récord

Noticias relacionadas Una carrera meteórica: graduadas por la UVa y futuras juezas en tan sólo dos años

Fue en 2021 cuando la joven palentina Marta Campo Gonzalo, de Guardo para más señas, aprobó con tan solo 24 años las oposiciones a juez en un tiempo récord de solo dos años de preparación.

Se convirtió así en la jueza más joven de España, junto con sus compañeras Marina Bueno y Carmen Medina, compañeras de clase que también a esa temprana edad consiguieron hacerse con la plaza.

Hoy, a sus 27 años de edad, Marta Campo es titular del juzgado de primera instancia e instrucción de Medina del Campo, en Valladolid, y se ha convertido en ejemplo de excelencia, talento y juventud, pero también del valor del esfuerzo para conseguir las metas académicas y profesionales.

La Universidad de Valladolid, donde Marta Campo se graduó en la carrera de Derecho con 27 matrículas de honor, le ha pedido que grabe un vídeo con consejos dirigidos a los opositores o futuros opositores que se enfrentan al difícil reto de prepararse con muchas horas de estudio para conseguir la plaza de sus sueños.

Consejo 1: hábito de estudio

Para Marta Campo, es fundamental tomarse la carrera como un entrenamiento de lo que vendrá después, la oposición. En este apartado, considera “importante ir todos los días a clase, tomar tus propios apuntes y estudiar todos los días, aunque sea una hora, hora y media.

La razón: porque así se adquiere un hábito de estudio y, sobre todo y más importante, aprender los contenidos y aprender a memorizar. “A muchos, al empezar, les pasa eso, que se dan cuenta de que nunca han estudiado realmente y no saben cómo memorizar”, explica.

“Además, en el caso de judicaturas, tiene la ventaja respecto a otras oposiciones de que todo el contenido, todo el temario, se ha visto a lo largo del curso. Por lo tanto, si en la carrera ya lo estudias bien y en serio, ya vas a tener mucho camino recorrido en la oposición”, señala.

Porque una de las claves de la oposición consiste para la jueza en memorizar rápido los temas, que son muchos, y una vez memorizados, “los almacenas ahí en tu cabeza y que tarden mucho en olvidarse. Y esa capacidad de memorización y de retención no se adquiere de la noche a la mañana”.

De hecho, aconseja empezar cuanto antes, “incluso si podéis antes en el instituto, partiréis con mucha ventaja respecto del resto de opositores”.

Consejo 2: cantar

El consejo número 2 consiste en lo que en la jerga se conoce como ‘cantar’. “Cantar. Cantar mucho. Cantar, cantar y cantar. La gente se piensa que cantar es como el broche final de cuando has estudiado un tema. Que primero hay que estudiarlo muy bien, dejarlo muy bien y cuando ya esté listo, se canta. Pero yo pienso que en realidad hay que cantar desde el principio. Y que el cante sea como parte del estudio del tema”.

Marta reconoce que es muy complicado, porque es un agotamiento físico y mental e implica salir de la zona de confort. “Hay gente que prefiere estar dos horas leyendo los mismos párrafos que lanzarme a cantar porque es que me voy a quedar en blanco o es que todavía no me sé lo suficientemente bien los artículos. Pero bueno, para eso están los ensayos, para fallar”.

Y señala que al equivocarte es donde vas identificando tus puntos débiles, en qué parte del artículo te quedas encallado para así poder corregir. Y de esta manera conseguir un resultado de un tema “bien ajustado a tiempo, con literalidad y en unidad de acto”.

Consejo 3: ir al Tribunal Supremo

En tercer lugar, Marta Campo aconseja ir de audiencia pública al Tribunal Supremo. “Todos los exámenes del Supremo son en audiencia pública. Cualquiera puede ir, no es necesario reservar ni llamar por teléfono. Simplemente mirar en la web del Poder Judicial cuándo son los exámenes, y presentarte ahí a las 3, normalmente, que es cuando se entra. Dices que eres audiencia pública, te pondrán una pegatina de visitante. Y bueno, puedes acceder a cualquiera de las salas donde están examinando”, explica.

Este punto lo considera importante, porque de esta manera, “cuando seáis vosotros los aspirantes, ya vais a ir más relajados, porque vais a saber por dónde se entra, por dónde se sube y cuál es la disposición del tribunal, donde se sienta cada uno… Y sobre todo, ayuda también a perder miedo de los componentes del tribunal, porque al final, pues son personas que te lo ponen muy fácil. Muy agradables, muy amables. Ellos también quieren que el examen te salga bien, que apruebes”.

Consejo 4: descanso

En cuarto lugar, la joven jueza recomienda respetar siempre los tiempos de descanso. “Esto no es como en la universidad, que empiezas a estudiar, a lo mejor, un mes antes. Te das la panzada un mes entero, tomando bebidas energéticas o renunciando a horas de sueño”. En este caso, “tienes que sentirte cómodo con la oposición, porque puede durar años”.

Aunque suene tópico y típico, es “una carrera de fondo, no desgastarse desde el principio. Y no hay que tener una relación tóxica con la oposición, con los apuntes, con los horarios… Así que, descansad siempre. Si puede ser un día y medio, pues mejor que solo un día”, defiende.

“Y nunca renunciar al descanso. Si no habéis cumplido la programación del preparador y piensa, pues la tarde del domingo estudiar esos temas para compensar. Error, porque luego vas a empezar el lunes cansado, amargado, y vas a rendir mucho menos”. Por lo tanto, aprender a descansar es tan importante como aprender a estudiar.

Consejo 5: no compararse

Para finalizar el elenco de valiosos consejos que da a los opositores, Marta Campo recomienda no compararse con nadie. “Yo sé que esto es difícil, sobre todo al principio, porque cuando uno empieza está totalmente desubicado y necesita tener una referencia para saber si estás estudiando rápido, lento, si estás cantando bien o no, y necesitas saber cómo lo hacen los demás. Pero una vez que ya has entrado en la dinámica de la oposición, compararte con otros, sobre todo gente además que no conoces, que ves a través de las redes sociales, creo que puede hacer mucho daño”.

No obstante, Marta Campo subraya que lo que ha relatado “a mí me funcionó, como he dicho al principio del vídeo, pero puede que a vosotros no, y no pasa nada. Siempre partiendo de la regla de que si algo funciona, no lo cambiéis”.

En todo caso, recomienda “fiaros solamente de lo que os diga vuestro preparador, vuestro entorno más cercano, que son quienes os conocen y quienes quieren lo mejor para vosotros”.

Antes de despedirse, desea mucha suerte a los aspirantes, “sé que es duro, pero solo puedo deciros que merece muchísimo la pena. Que todos los días yo doy gracias por tener un trabajo que me gusta, en el que me siento realizada, respetada, y eso hoy en día es un privilegio. Así que mucho ánimo y mucha suerte”.