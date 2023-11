Los tres jóvenes castellanos y leoneses que investigan para conseguir un mundo mejor

El compromiso de los jóvenes con construir un mundo mejor es grande, aunque muchos se obcequen en creer que no. Cada día trabajan desde distintos ámbitos para construir, con los recursos disponibles, una sociedad un poco más justa e igualitaria. Aunque para eso aún se necesite mucho más que el esfuerzo de unos pocos.

Hay quienes se implican en ello porque están verdaderamente concienciados con tener una sociedad mejor. Y lo hacen con sus recursos. Es, por ejemplo, el caso de tres jóvenes castellanos y leoneses que han sido recientemente premiados por la Junta de Castilla y León por su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo gracias a sus trabajos en la Universidad de Valladolid.

Se adentraron en este camino por distintas vías y, aunque ninguno se lo esperaba, han sido galardonados por su implicación en este asunto. Sus nombres son Luis Mateo, Inés Modrón y Noelia Santamaría, y han recibido el Premio al Mejor Trabajo Académico en las categorías de mejor TFG, TFM y Tesis, respectivamente.

Inés Modrón: "Hay empresas que potencian la marca y no la causa"

Inés Modrón ha sido la galardonada en su TFM titulado ‘Análisis del marketing social de las empresas en redes sociales, como herramienta para promover la adhesión a la cooperación internacional para el desarrollo: aplicación al colectivo universitario’.

La vallisoletana se adentró en analizar el efecto que los mensajes tenían mediante las redes sociales. Con esta investigación pudo observar que había dos tipos de público: "quienes tienen un compromiso elevado con temas sociales y de cooperación, y los que no", tal y como explica a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

En el caso de quienes no tienen ese compromiso, los anuncios por esta vía hacen que "aumente el interés". Sin embargo, quienes ya lo tenían, les pasa lo contrario, y es que ven estos mensajes como "un lavado de imagen" y les atribuyen "características negativas".

Una de las cosas que más le llamó la atención era que los mensajes más exitosos eran aquellos en los que contaban con un influencer o persona conocida. Se premiaba ese hecho por encima de que fuera una ONG reconocida. Uno de los fallos que pudo detectar fue que las empresas usaban hashtag para "potenciar la propia marca y no la causa". Lo que transmite que quieren "vender algo, pero no hay un interés social auténtico".

Un premio que le da mucho ánimo pero que no se esperaba: "Cuando me llamaron para defenderlo ante el tribunal, me hizo ilusión por lo inesperado. Me dijeron que era un tema novedoso y eso me hizo venirme arriba porque, a veces, parece que con los TFG o TFM no haces nada diferente".

Luis Mateo: "Me he replanteado las facilidades que tenemos"

El vallisoletano Luis Mateo ha sido el ganador en la categoría TFG con su ‘Proyecto de intervención comunitaria en salud para la reducción de enfermedades hídricas en Lodhma, la India’. Cuando era pequeño, siempre había soñado con ser médico. Pero a veces las cosas no son como uno desea. La nota no le dio para entrar en esta carrera y se adentró en Enfermería, como su madre.

Ahora, con el paso de los años, se ha dado cuenta de que es "la mejor decisión" que ha tomado, tal y como afirma a este medio. Asegura que "no lo cambiaría por nada" y que estos profesionales no están "valorados" ya que cuando se empezó a "tener conocimiento sobre su trabajo" fue durante la pandemia del Covid-19.

La elección del tema de su trabajo fin de grado fue inesperado. Él eligió el tutor y, de ahí, surgió el tema dada la vinculación que este guarda con las enfermedades hídricas. Lo cierto es que tenía claro que quería hacer un TFG "más decantado por lo social". Y como mezcla a todas las premisas surgió este que le ha llevado a lo más alto en cooperación internacional.

"Estas enfermedades matan a millones de personas en países subdesarrollados. Sin embargo, en España pasas un día malo y ya está", afirma. De hecho, se quiso centrar un poco más en el mundo rural porque es más evidente esa "precariedad" y lo que una enfermedad así puede suponer a la población: "Me hizo replantearme las facilidades que tenemos". Y es que Mateo asegura que en el día a día "nos olvidamos de que hacemos cosas que para nosotros son normales y otros no pueden" y ponía como ejemplo ducharse.

Su vinculación a ayudar a los demás es absoluta. Tanto es así que tiene claro que "en algún momento" se irá con su madre a ayudar a algún país donde los necesiten. En relación con el premio, no se lo esperaba, y ya hasta se había olvidado: "Me enteré 20 días después de que me lo hubieran concedido. Pregunté porque me lo recordaron mis padres, pero no imaginé que iba a ser el ganador".

Ahora se encuentra inmerso en el EIR preparándose para ser enfermero familiar y comunitario y con un sueño: "Trabajar en un pueblo pequeño y perdido, es lo que me llena".

Noelia Santamaría: " Hay que dar visibilidad a la escuela rural, tiene una esencia diferente"

La segoviana Noelia Santamaría ha visto recompensados sus cuatro años de dedicación total a su tesis titulada 'La Educación para el desarrollo y la ciudadanía global en Castilla y León: La perspectiva de los equipos directivos y del profesorado en centros educativos rurales'.

Un trabajo que le ha permitido observar carencias y cuestiones mejorables desde la perspectiva del profesorado y el tratamiento de la Estrategia de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EDCG).

Santamaría asegura que hay que "dar visibilidad a la escuela rural" porque "tiene una esencia diferente". Y es que las conclusiones que ha obtenido permiten plantear alternativas para favorecer el tratamiento de la EDCG en los currículos educativos y, también, en los centros educativos.

Ha contado con una muestra representativa de todas las provincias. En concreto, 430 centros educativos rurales de Castilla y León y 628 profesores, lo que le llevó a tener "resultados sólidos".

Asegura que en los centros rurales los profesores coinciden en que debe haber "más apoyo" y que la plantilla "no suele ser estable". Un camino por el que anima a seguir a sus compañeros porque tiene claro que "si queremos cambiar algo, o mostramos las carencias que hay, o no podremos hacerlo".

Un premio por el que se muestra "muy agradecida", sobre todo porque el tema de la educación para la ciudadanía global es "muy importante".

Estos premios, concedidos por la Junta de Castilla y León, a través de su Consejería de la Presidencia, están dotados con 1.000€ al mejor Trabajo de Fin de Grado, con 2.000€ al mejor Trabajo de Fin de Máster y con 3.500€ a la mejor Tesis Doctoral.

Un dinero que van a usar para continuar sus formaciones y también como 'hobby' para celebrar que han sido los galardonados gracias a su esfuerzo e implicación con el desarrollo de la sociedad.

