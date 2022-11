Los ciudadanos de cinco ciudades de CyL recibirán este miércoles avisos de emergencia en su móvil

Ávila, Burgos, Segovia, Palencia y Soria son las localizaciones de Castilla y León en las que este miércoles 16 de noviembre se probará el nuevo sistema de alertas ES-Alert que ha puesto en marcha el Gobierno de España a través de Emergencias del Ministerio del Interior y la Dirección General de Protección Civil.

Un sistema que permite avisar a la ciudadanía a través del teléfono móvil ante grandes emergencias o catástrofes inminentes. De esta manera, estas cinco provincias serán objeto de la prueba a partir de las 11:00 horas de la mañana.

Algunos de los ciudadanos que estén en estas ciudades recibirán un mensaje de prueba en sus teléfonos moviles. Este entrará en vibración y emitirá una señal acústica que no parará hasta que el propietario del dispositivo pulse el botón de 'Aceptar' para de esta forma confirmar que ha recibido la notificación. El mensaje explicará claramente que es una prueba por lo que no es necesario que se avise al 112 ni adoptar ningún tipo de medida de seguridad.

Este sistema permitirá avisar a la población no solo de la emergencia o la catástrofe inminente, sino también explicar las pautas de comportamiento y medidas a tomar que recomienden las autoridades en caso de que suceda. Esto se ha denominado como '112 inverso', ya que no es el ciudadano quien contacta con los servicios de emergencias, si no que se hace al revés.