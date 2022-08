Las playas fluviales de Castilla y León donde bañarte este verano

Castilla y León vive su tercera ola de calor del verano, y que mejor forma de combatirla que hacerlo dándose una zambullida en el agua. Todos sabemos que la Comunidad no tiene mar, sin embargo, lo que no falta son zonas de baño. Castilla y León cuenta con un total de 35 zonas de baño entre ríos, lagos y embalses para disfrutar hasta el 15 de septiembre en ocho de las provincias. Y es que Salamanca es la única provincia de la Comunidad que no cuenta con zonas de baño autorizadas.

La provincia de Zamora y de León son las que cuentan con más zonas de baño y donde los turistas pueden encontrar su particular paraíso con parajes imperdibles y normalmente con mucho patrimonio que ver en los alrededores.

Eso sí, durante la temporada de baño se publica el mapa de aptitud de las zonas de aguas de baño del censo oficial de la Comunidad de Castilla y León actualizado cada semana por lo que hay que tener mucho ojo con las zonas que están aptas y no aptas. Aquí se puede consultar semanalmente, ya que por ejemplo en esta ocasión el embalse de Ricobayo en Zamora sale como No apto para el baño.

Zonas de baño aptas hasta el 5 de agosto

Todas las zonas son las siguientes:

Ávila

Garganta de los Caballeros Navalonguilla (Navalonguilla), Río Tormes (La Horcajada) y el Arroyo Cimorro (Navalacruz).

Burgos

Embalse Ebro (Arija) y el Río Nela (Villarcayo de Merindad de Castilla La Vieja).

León

Río Orbigo (Cimanes del Tejar 02 y 03, Llamas de la Ribera), Lago Carucedo (Carucedo), Río Boeza (Igüeña), Río Cúa (Cacabelos y Vega de Espinareda), Río Meruelo (Molinaseca), Río Burbia (Toral de los Vados) y Río Tuerto (Villaobispo de Otero).

Palencia

Embalse de Aguilar de Campoo (Aguilar de Campoo) y el Embalse de Ruesga (Cervera de Pisuerga).

Segovia

Embalse de Linares del Arroyo (Maderuelo).

Soria

Embalse Cuerda del Pozo (Soria, Vinuesa y Cidones) y Río Duero (San Esteban de Gormaz).

Valladolid

Río Pisuerga (Valladolid).

Zamora

Lago de Sanabria (Galende), Río Tera (Villanazar, Burganes de Valverde, Milles de la Polvorosa y Camarzana de Tera), Río Órbigo (Santa Cristina de la Polvorosa), Embalse Ricobayo (Muelas del Pan), Embalse Valparaíso (Villadeciervos) y Río Duero (Zamora).

Censo total

Sigue los temas que te interesan