Las aguas bajan turbias en el Pisuerga: el PP denuncia al Ayuntamiento por la calidad del río

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado en la mañana de hoy una denuncia ante la Policía Municipal por la negligente actuación del equipo de Gobierno en materia de información sobre la calidad del agua destinada al baño en la zona del río Pisuerga a su paso por la playa de Las Moreras. En concreto, la acusación se refiere a la Concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, y a la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid. Así lo ha anunciado la presidenta de los populares, Pilar del Olmo, quien ha insistido en que se trata de “un asunto que reviste gravedad, puesto que es intolerable que se esté jugando de esta manera con la salud de los ciudadanos”.

Durante el último Pleno celebrado el pasado 26 de julio, y también a través de un documento registrado en el Ayuntamiento en la misma fecha, ya los populares advirtieron al equipo de Gobierno que estaba incumpliendo con la normativa estatal y autonómica sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño, al no informar a la ciudadanía como autoridad competente con la instalación de una señal sencilla y clara en la playa de que la calidad de dichas aguas es “insuficiente”. Esto, al margen de la que hay colocada en la actualidad y que refleja el resultado de los últimos análisis realizados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León calificando a estas aguas como “aptas para el baño”. Pilar del Olmo insiste “parece mentira que lleven gestionando siete años este asunto y todavía no sepan que una playa puede ser apta e insuficiente”, “este asunto es muy grave, ya que están poniendo en riesgo la salud de algunos vecinos que no deberían bañarse cuando el agua es insuficiente”.

En vista de que a día de hoy, primero de agosto, el equipo de Gobierno no ha enmendado la situación con la colocación del cartel pertinente previniendo a los vallisoletanos de que la calidad del agua es “insuficiente”, de las causas de la contaminación y de las medidas de gestión adoptadas, el Grupo Popular ha cursado denuncia, puesto que se incumple con lo establecido en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la Gestión de la Calidad de las Aguas de Baño, en el apartado d) de su art. 12.3, y en el Decreto 80/2008, de 27 de noviembre, sobre la Gestión Sanitaria de la Calidad de las Aguas de Baño de la Comunidad de Castilla y León, en su artículo 4.2b).

Comprobación in situ

“En la mañana de hoy hemos visitado la playa de Las Moreras para comprobar in situ que, lejos de rectificar, el equipo de Gobierno no ha hecho nada al respecto”, ha apuntado Pilar del Olmo. “No ha colocado el cartel informando a los vallisoletanos de que la calidad del agua es “insuficiente”, a pesar de que las últimas mediciones hayan arrojado que es “apta” para el baño. Son dos aspectos diferenciados. La calidad sigue siendo “insuficiente”, independientemente del resultado de los análisis semanales realizados por la Junta de Castilla y León”. Según la presidenta del Grupo Municipal Popular, “esto pone de manifiesto una vez más la opacidad en la que se mueven PSOE y VTLP, lejos de la transparencia de la que deben hacer gala todas administraciones públicas en cada una de sus actuaciones”.

Por otro lado la presidenta del Grupo Municipal Popular ha criticado la actuación del Equipo de Gobierno Municipal, durante el último Pleno, el pasado 26 de julio, al votar en contra de una moción presentada por los populares para que el Ayuntamiento elaborase de forma urgente un programa de ahorro energético, “ siempre rechazan todo lo que les proponemos, parece que esta tarde se lo va a imponer el presidente del Gobierno de España”, “claramente son unos estadistas de hojalata”, “los políticos deben anticiparse a los problemas y no esperar a que se lo impongan”, critica Pilar del Olmo.

Sigue los temas que te interesan