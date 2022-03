La lucha de Castilla y León por la eliminación del cambio horario

Un año más llega el famoso cambio de hora. Esta madrugada tenemos que adelantar el reloj (o el móvil automáticamente) para que a las dos sean las tres. Esto supone una hora menos de sueño el fin de semana, pero una más de luz en los próximos meses. ¿Compensa?

Desde 1940 se produce este cambio tras el fin del invierno, para adaptar el horario a la luz solar. Ahora los días serán más largos y luminosos, hasta llegar la que será la jornada con más horas de luz del año: el 21 de junio, el solsticio de verano. Un domingo que nos afectará a todos y que como siempre levanta la polémica. ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esto?

Además, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado cuáles serán las fechas en los que suceda este cambio en los próximos años. Será cada último sábado de marzo. En 2023 será el 26 de marzo; en 2024 será el 31 de marzo; en 2025 será el 30 de marzo y en 2026 será el día 29 de marzo. El Español Noticias de Castilla y León entrevista a Ángel Largo, el vicepresidente y coordinador de ARHOE (Asociación para la racionalización de Horarios Españoles) en Castilla y León, una organización que lleva trabajando más de 15 años para que en España haya horarios más humanos. Nos cuenta que Castilla y León tiene que ser "pionera" en la lucha de la eliminación de los husos horarios porque "tiene muchos intereses".

PREGUNTA. La pregunta de siempre, ¿vale para algo este cambio?

RESPUESTA. Y la respuesta de siempre. No sirve para nada y se ha demostrado que tiene perjuicio para la salud física y mental, sobre todo de las personas con enfermedades, personas mayores o niños. Y además se ha demostrado que a nivel económico y de energía, que ahora está tan de moda, tampoco tiene impacto.

P.- Entonces, ¿por qué seguimos cambiando la hora?

R.- La supresión del cambio horario es potestad de la Unión Europea. Hace unos años hizo una encuesta, la de mayor participación de toda la historia, y los europeos dijeron que querían la supresión del cambio. La voluntad está en manos de la UE. Es cierto que los países pueden hacer algo, como ya ha hecho Estados Unidos, que ha anunciado que en 2023 lo cambia. Quizás como en todas las cosas como ellos lo han hecho nosotros vayamos detrás. Es un tema de voluntad política y que siempre vamos tarde.

P.- Alguien saldrá beneficiado.

R.- Tengo mis grandes dudas de que quien gana en esto. Supone un cambio de hábito dos veces al año. Esto está desligado del horario que luego elija cada país, que quizás aquí sí haya más intereses, pero este cambio de husos horarios no beneficia a nadie.

P.- Castilla y León tiene mucho que decir en esta batalla.

R.- Mucho. Por ejemplo, su agricultura está basada en los horarios de luz solar. El campo necesita los mejores horarios y si no es así se va a producir un descenso en el rendimiento. Toda la producción industrial necesita de estos horarios, y Castilla y León tiene que ser pionera en la lucha por suprimir los husos horarios. También nos afecta en la frontera con Portugal, el desfase de una hora en unos pocos kilómetros es brutal. A Castilla y León la actividad económica le afecta mucho y debería luchar por tener el mismo huso que en toda la Península Ibérica porque saldría muy beneficiada.

P.- Y ahora con el precio de la energía por los cielos, ¿qué nos recomienda?

R.- Que se suprima el cambio horario. Los medios de comunicación tienen que hablar de ello y la sociedad civil decir basta. Nos tenemos que movilizar y unir para terminar con el cambio horario.

P.- ¿Por qué no se quiere cambiar?

R.- Es potestad de la UE. Mayor participación de la historia. Los europeos votaron que sí se quería. Estados Unidos ya lo ha hecho. Todo depende de la voluntad política.

Angel Largo, vicepresidente ARHOE y Coordinador Territorial Castilla y Leon

P.- ¿Será en 2026 el último cambio?

R.- No. Ha habido una confusión porque el Gobierno de España ha anunciado en el BOE los cambios horarios hasta 2026, pero no significa nada. Se puede cambiar en cualquier movimiento. Si la UE hace una directiva se puede suprimir cuando quiera.

P.- A los políticos se les llena la boca con la palabra conciliación, este sería el primer paso. ¿No?

R.- Claro. Nuestra actividad se rige por la luz. Es incompresible que en una comunidad como Castilla y León los niños entren de noche a estudiar y las personas vayan de noche. Nuestro cuerpo rendirá mejor si nos adaptamos al ciclo solar. El día para trabajar y la noche para descansar. Aplicando unas medidas que beneficiarían a empresas y trabajadores se podría subsanar este problema y aumentar la productividad y rentabilidad de las personas en el trabajo.

P.- ¿Cuál sería el día perfecto?

R.- La actividad de un país, respetando turnos específicos, tiene que empezar de día. Al menos una hora de luz solar antes de comenzar nuestra actividad. Lo ideal es que a las 7:30 comienza a amanecer. Las horas solares son las mismas no tiene nada que ver el reloj. Y lo ideal es que antes de que anochezca toda la actividad haya terminado. Hay que acortar las comidas de dos horas que no tiene sentido. Si quitáramos la costumbre de las reuniones de trabajo por la tarde, no se alargarían las jornadas y podríamos tener una salida del trabajo a nuestra hora y no incurriríamos en costes de oficina abierta.

P.- ¿Es normal que la serie Cuéntame en la televisión pública comience a las once de la noche?

R.- Es una batalla que libramos desde nuestra asociación desde hace muchos años, y más con la televisión que pagamos todos. La televisión tiene mucho poder, y todo se va alargando. Un prime time no puede comenzar a las 11 de la noche. Un programa para niños como Masterchef Júnior no puede terminar a la una de la madrugada y que luego se despierten a las siete de la mañana.

P.- ¿Con qué horario se queda, verano o invierno?

R.- El concepto es erróneo porque el horario de invierno llega hasta la primavera. No tiene sentido que un país como Portugal no tenga nuestro horario. En toda la península deberíamos tener el mismo. Hay un debate sobre si deberíamos estar en GMT+1, pero estar en +2 nos iguala a países como Rusia. Tiene sentido que tengamos el mismo horario que Portugal o Gran Bretaña. Se ha pedido que no haya más de dos horarios en Europa. Lo que no puede ser es que en Inglaterra a las 5 hayan terminado toda actividad económica, y nosotros a las 8 sigamos. Solicitamos un horario unificado para todo el año o como mucho GMT+1.

P.- Antes de terminar, ponga su reloj en hora y díganos una recomendación para pasar este día mejor.

R.- Hay que apostar por una vida mejor, buscar un equilibrio para una mejor conciliación. Y recordando al anterior presidente: "Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar".

