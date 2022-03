El juego de las chapas regresa en Semana Santa a Castilla y León tras dos años de prohibición

Noticias relacionadas Sin chapas por Semana Santa en Valladolid

Tan tradicional como ver las procesiones, ver la película Ben Hur o comer torrijas en Semana Santa es jugar a las chapas. El tradicional juego que en Castilla y León se viene celebrando desde tiempo inmemorial y que tiene su origen en rememorar el sorteo que hicieron los soldados romanos de la túnica de Jesucristo antes de su crucifixión. Pues bien, los muchos aficionados de la Comunidad pueden respirar tranquilos porque este año volverán los corrillos de personas que se juegan su dinero. La actividad, que fue declarada 'de riesgo' durante los dos años anteriores por la pandemia sanitaria de la COVID-19, regresa esta próxima Semana Santa, según informan a este periódico desde la Consejería de Presidencia de la Junta.

Ante esta situación, la Junta abre ya el plazo para que los bares presenten las solicitudes ante las delegaciones territoriales. “Es conveniente realizarlas lo antes posible porque en caso de que la documentación no esté completa, es posible que al solicitante no le dé tiempo a subsanar la documentación”, advierten desde Presidencia.

Tras no haberse realizado el tradicional juego de las chapas durante 2020 y 2021, este año, ya con la situación epidemiológica controlada, se tiene previsto autorizar aquellas solicitudes que cumplan los requisitos reglamentarios. Durante la Semana Santa de 2020 se estaba en pleno estado de alarma, con confinamiento domiciliario por lo que era absolutamente imposible su celebración. En el momento de la declaración del estado de alarma todavía no se había presentado ninguna solicitud.

En la Semana Santa de 2021 todavía no se daban las circunstancias para su normal celebración por estar vigentes restricciones anti-covid. En ese momento, de conformidad con el Acuerdo 76/2020, en la parte en la que se refiere a las “reuniones con objetivo lúdico-recreativo-social”, se fijaba, con carácter general, el límite de cuatro personas (salvo convivientes), ya sea en espacios públicos o privados. Por las propias normas del juego era imposible su celebración ya que debe haber un baratero y un ayudante. Sin embargo, ya para este 2022 se podrá jugar a las chapas con total normalidad, aunque con la mascarilla puesta si se realiza en interior, ya que es la única norma que todavía permanece a nivel nacional. Se trata de una actividad que forma parte de la tradición de la Semana Santa de las provincias de León, Valladolid, Palencia, Burgos, Segovia y Zamora.

Días de celebración

Lo que no cambia son las fechas. Solo podrá ser autorizado para su práctica: Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, es decir, este año son los días 14, 15 y 16 de abril. La actividad se regula por el Decreto 9/2002, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la organización del juego de las chapas (BOCyL de 23 de enero de 2002) Una normativa que dice que la cantidad jugada debe ser una cantidad líquida y cierta de dinero. No se podrán apostar animales, ni bienes muebles ni inmuebles; ni su correspondiente valor económico.

Lugares

Al aire libre o en local cerrado. Dependiendo de si es en un lugar o en otro, se deberán cumplir las normas COVID aplicables por razón del sitio donde se realice.

De esta manera, cuando es al aire libre, deberá contar también con la autorización del ayuntamiento, en el caso de ocupar la vía pública. Solo se podrá jugar en horas en que exista luz natural (según las tablas oficiales de orto y ocaso)

Por su parte, cuando es en local cerrado debe ser un local autorizado para actividad de pública concurrencia. Se pueden hacer distintos corros pero en distinta sala. Además, se debe practicar en el horario que tenga autorizado el local de ordinario (por ejemplo: bar, Discoteca… en los horarios que tenga autorizado para su actividad). Y como curiosidad, la normativa dice que en todo caso deberá ser a más de 100 metros de cualquier centro educativo.

Personas intervinientes

En todo juego de chapas tiene que haber varios personajes intervinientes. Un organizador, que en el caso de que sea en un local cerrado deberá ser el titular del establecimiento público. Un baratero, el que dirige el juego en cada corro y que tirará las monedas al aire. Y un ayudante, del baratero, quien le auxilia en sus labores de control y dirección del juego. Todos deben estar identificados y haber figurado en la solicitud presentada ante la Delegación Territorial correspondiente y aportar certificado de no tener antecedentes penales. Con cada autorización se entrega un libro de reclamaciones que luego será revisado para posibles sanciones.

Plazo de solicitud

Se pueden realizar ya las solicitudes ante las delegaciones territoriales. Es conveniente realizarlas lo antes posible porque en caso de que la documentación no esté completa, es posible que al solicitante no le dé tiempo a subsanar la documentación. Además de la solicitud en modelo normalizado que está disponible en la web de la Junta de Castilla y León, se acompañará la DNI del Organizador y del Baratero, o autorización para su consulta con un certificado de antecedentes penales del Organizador y del Baratero, o autorización de ellos para su consulta.

Declaración del Organizador y del Baratero de que no se encuentran en ninguna de las circunstancias previstas en los apartados b) y c) del Art. 4.7 de la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas en Castilla y León (Los quebrados no rehabilitados y quienes, habiéndose declarado en estado legal de suspensión de pagos o concurso de acreedores, hayan sido declarados insolventes o no hayan cumplido totalmente las obligaciones adquiridas. // Haber sido sancionados, mediante resolución firme, por dos o más infracciones tributarias graves, en los últimos cinco años, por tributos sobre el juego y apuestas).

-Licencia de apertura y alta en el IAE del establecimiento sólo en caso de lugar -cerrado y sin máquinas de explotación.

-Autorización municipal para la ocupación de espacios públicos sólo en caso de lugar al aire libre.

-Justificante del pago de la tasa administrativa (Código 309.4), conforme a la Orden Anual por la que se acuerda la publicación de las tarifas de las tasas vigentes

Así se juega

Se juega con monedas antiguas de dos 'perras gordas', que era la moneda de 10 céntimos del reinado de Alfonso XIII. En el reverso se pinta una cruz o aspa para que los que están presentes puedan ver con más claridad si ha caído cara o cruz (también conocida como lis)

El juego consiste en lanzar dos monedas al aire con la posibilidad de que salgan dos caras o dos cruces, que es lo que genera las apuestas ya que si salen cara y cruz no gana nadie, se deberá repetir la jugada.

El lugar en el que se desarrolla el juego es el corro alrededor del baratero. Las chapas, estando cruz con cruz, se lanzan al aire lo más vertical. Cuando es en un local cerrado y ha dado en el techo hay que repetir el lanzamiento. Si al caer al suelo salen caras ganan los que hayan apostado a caras y si salen cruces los que hayan apostado a esta posibilidad.

