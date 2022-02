Arrimadas: “No sé muy bien para qué van a servir los votos a Mañueco”

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, señaló este miércoles que no sabe “muy bien” para qué “van a servir” los votos que reciba el presidente de Castilla y León y candidato del Partido Popular a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, en las elecciones de este domingo.

Así lo indicó Arrimadas en una entrevista en 7NN, donde explicó que si su partido es “decisivo” en estas elecciones sus votos van a servir para que se siga luchando contra el “clientelismo” en Castila y León, para que los jóvenes tengan “más oportunidades”. “Todos los votos de Ciudadanos van a servir para mucho”, comentó la líder del partido.

En este sentido, puso en valor que un partido “con menos votos puede ser más decisivo”. Para ejemplificar esta afirmación, recordó que en las últimas elecciones en Andalucía ganó la expresidenta de la Junta de Andalucía y senadora del PSOE, Susana Díaz, pero “por suerte” PP y Ciudadanos consiguieron “quitar al socialismo” de esta comunidad.

Arrimadas emplazó a los votantes a que no se queden en casa porque “luego vienen los lamentos”. A su vez, durante la entrevista aseguró que su formación política “va a seguir siendo relevante” tras estos comicios y señaló que a quien se le van a “atragantar” estas elecciones es al PP, que las convocó de manera “absolutamente irresponsable”.

“A quien no le viene bien esta campaña electoral sin duda alguna es a Castilla y León”, dijo, al tiempo que insistió en que el PP “se ha equivocado” con este adelanto electoral porque lo que buscaba, a su juicio, era conseguir mayoría absoluta “y no la va a tener”, y hacer desaparecer a Ciudadanos. “A (Pablo) Casado no le va a salir bien ninguna de las dos cosas”, aseveró.

Sobre el candidato del PSOE a la Presidencia de esta comunidad, Luis Tudanca, Arrimadas declaró que lo ve “totalmente desnortado” y que “ni se imagina” que pueda ser presidente "nunca” y “se le nota” porque no tiene “ningún tipo de proyecto”. “Sinceramente”, continuó, “no se lo imagina nadie”.

Preguntada sobre que el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, haya abandonado el bufete Martínez-Echevarría por “incumplimientos”, Arrimadas se limitó a decir que le desea “lo mejor” en el ámbito personal y profesional y que no entrará en debatir sobre esta situación.