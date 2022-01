Arrimadas: "No hay ninguna encuesta que diga que a Mañueco le va salir bien la jugada"

La presidenta nacional de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, aseguró hoy en Madrid que no hay ninguna encuesta electoral que diga que le va salir bien la "jugada" a Alfonso Fernández Mañueco. No en vano, subrayó que el presidente de la Junta de Castilla y León convocó elecciones el 13 de febrero en la Comunidad para sacar una mayoría absoluta, algo que según apuntó no va lograr, y para "borrar del mapa" a Ciudadanos, pero en su opinión tampoco lo va conseguir.

Durante la presentación del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, durante el desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, animó a su compañero "Paco" a afrontar con optimismo la campaña electoral al recordar que los últimos datos de la formación son "muy buenos", con crecimiento para Ciudadanos. "A por todas", concluyó.

Arrimadas subrayó, según recogió la Agencia Ical, que la presencia de Cs en el Gobierno de Castilla y León ha permitido mejorar la posición de la Comunidad en términos de creación de empleo (3,6 puntos por encima de la media nacional), competitividad, rebaja de impuestos y puesta en marcha de empresas y negocios de autónomos. "Los dos años de Cs en la Junta han demostrado que Castilla y León solo necesitaba un Gobierno que estuviera a la altura de sus ciudadanos. Solo necesitaba un cambio con políticas liberales, transparentes y abiertas", aseveró.

Y es que la presidenta de Ciudadanos aseguró que, hasta hace dos meses, Castilla y León era la comunidad más transparente de España gracias al trabajo de Cs y el equipo que encabeza Igea. "Eso es lo que se va votar el 13 de febrero, si los castellanos y leoneses quieren que su comunidad siga despegando o que sea utilizada como un cortijo, tal y como ha sido en los últimos 30 años y si quieren primar la buena gestión o el inconformismo de algunos pero también del valor de la palabra, el compromiso, la ética y la buena política. No me resigno a que en este país llegará un día en que la buena gestión y la verdad se premiará en las urnas y espero que ocurra muy pronto en las elecciones de Castilla y León", significó.

Inés Arrimadas valoró la figura del candidato de Cs a la Junta por que, al igual que el resto de miembros de la formación que ostentan responsabilidades, ha salido de la sociedad civil. "No podrán encontrar nada en los currículums de otros candidatos más allá de haber estado en un partido político y Paco se diferencia por que tiene 20 años de experiencia en el Hospital de Palencia y otros llevan el mismo tiempo pegando carteles y yendo a las sedes de sus formaciones políticas", declaró.

La presidenta nacional de Ciudadanos recordó que Francisco Igea decidió un día meterse en política para luchar por un espacio que no estaba representado. Y es que consideró que Cs debe ocupar dos espacios en España, uno ideológico al ser el único partido liberal de España y otro, el de la sensatez y el sentido de Estado.

