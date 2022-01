CSIF lamenta un nuevo ‘parcheo’ en Atención Primaria para retrasar un mes los traslados de médicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) lamenta que la toma de posesión de 260 plazas de médicos de familia, por el concurso de traslados, cuyo plazo de incorporación ha comenzado esta semana, “obligue a la Junta, una vez más, a parchear la gravísima situación de falta de facultativos en la Atención Primaria de la Comunidad”, especialmente en las zonas rurales de difícil cobertura, que son muchas en Castilla y León.

La Consejería de Sanidad está ofreciendo, en la mayoría de las provincias de la Comunidad, unos 2.700 euros a los médicos que han obtenido el traslado, para que, antes de ir a su nuevo destino, ‘aguanten’ en su puesto actual hasta mediados de febrero, curiosamente hasta después de celebrarse las elecciones autonómicas. El fin es ocultar temporalmente las vacantes y falta de médicos de familia en los centros de salud de muchos municipios, alguno de los cuales podrían quedarse sin médico.

La portavoz del sector de Sanidad de CSIF Castilla y León, María José San Román, recuerda a la Junta que tenga en cuenta las propuestas presentadas por este sindicato en octubre, con diferentes medidas que pueden incentivar la llegada de profesionales sanitarios a la Comunidad. La única manera de atraerlos es garantizar unas mejores condiciones de trabajo, contratos estables, facilidades para la conciliación familiar y laboral, o ventajas fiscales que animen el asentamiento en el medio rural, subraya San Román, que insiste en que “no entiendo por qué la Junta da tantas vueltas a la situación. Mientras no decida ser más competitiva, y hacer más atractivo trabajar en la sanidad de Castilla y León, los profesionales elegirán otras comunidades”.

Y prueba de la dificultad para asentar los profesionales sanitarios, en este caso los médicos de familia, es que en El Bierzo solo se han ocupado dos plazas en el concurso de traslados; en Segovia 14, en Soria 17, en Ávila 18, en Zamora 21, en Valladolid Este 22, en Palencia 24, en Burgos 28, en Valladolid Oeste 34, en Salamanca 37 y en León 43

Si el concurso de traslados -que se convoca anualmente- se lleva a cabo para “conseguir un mejor desarrollo profesional y una mayor conciliación de la vida personal y laboral de los profesionales”, como dice la propia Junta en el texto de la convocatoria, “¿por qué no se aborda -de una vez por todas- una mejora de las condiciones, en general, para garantizar la cobertura de las plazas incluidas o no en la plantilla, en el conjunto de la Comunidad? Se está parcheando permanentemente, quitando sanitarios de un sitio para llevarlos a otros, cuando en todos los centros se necesita más personal”, dice CSIF.

“El personal sanitario no quiere apaños improvisados, puntuales y pasajeros. Quiere, por ejemplo, que se cumpla el compromiso ya firmado de la jornada de 35 horas semanales, o que se aplique una subida salarial igual al IPC”, añade.

El concurso de traslados es un derecho de los profesionales de Sacyl para mejorar la conciliación laboral y familiar. “Los médicos de familia no se merecen coacciones ni presiones para mantenerse un mes más en su plaza anterior, cuando los dos últimos años han sido especialmente duros. Este plazo no soluciona nada, y después de unas semanas el problema y la situación serán los mismos, salvo que habrá pasado el 13 de febrero, y los castellanos y leoneses habrán votado. Los empleados públicos, y concretamente ahora el personal sanitario, está cansado de ser utilizado políticamente”, señala CSIF. Por ello, la mayoría de los médicos que se incorporan a su nueva plaza, no han aceptado el “caramelo” económico que ha ofrecido la Junta.

CSIF advierte a la Junta de que las plazas de área –imprescindibles para la atención continuada en Atención Primaria- no interesan a los sanitarios, por tener todavía peores condiciones laborales que las denominadas plazas de equipo. Sólo se ha adjudicado una plaza en Salamanca, otra en Palencia, una en Valladolid Este y otra en Valladolid Oeste. En el resto de provincias y áreas de salud, ningún profesional se incorporará a plazas de área, con el concurso de traslados.

