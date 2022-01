Verónica Casado, Ciudadanos y el “peón prescindible”

Se juntaban, de nuevo, Verónica Casado y Francisco Igea. No para anunciar restricciones ni para valorar la situación epidemiológica en esta sexta ola COVID-19 que sigue sumando contagiados en Castilla y León, no. Eso terminó el pasado 20 de diciembre cuando el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, hizo volar el gobierno de coalición por los aires para convocar unas nuevas elecciones que se celebrarán el próximo 13 de febrero.

Lo hacían para presentar en sociedad la lista que el partido naranja llevará a esos comicios que se van a celebrar en cuatro semanas por la provincia de Valladolid. Y lo han hecho, en una tarde gélida en la ciudad del Pisuerga, con el protagonismo de Verónica Casado, la exconsejera de Sanidad, y la joya de la corona de la formación de centro, liberal, como se definen.

Casado ha explicado cuáles han sido sus sentimientos después del anuncio de Mañueco y ha hablado, primero, de “alivio” porque “han sido dos años y medio de una dureza extrema” en los que “lo peor ha sido enfrentarnos a una pandemia” y ha añadido que lo peor ha sido “enfrentarse a la política pequeña”.

“También he experimentado un sentimiento de tristeza ya que lo que nos han hecho no se hacen con nadie. Nos han tratado como a un peón prescindible sin que pase nada. En política un día estás y otro no pero las maneras retratan a las personas que están detrás”, ha añadido.

También ha querido agradecer la labor de sus compañeros en Ciudadanos y ha mostrado su “preocupación” por la sexta ola, de la que ha dicho que “de no ser por la vacunación” habría provocado “centenares de muertos” concluyendo con un: “hay que reconstruir el sistema sanitario”.

Ciudadanos

“Demagogia y mentira”

La exconsejera de Sanidad ha explicado el porqué de su entrada en política, en la que “Paco (por Igea)” tuvo mucho que ver aunque en un primer momento no le motivara la idea tras comprobar como, en las encuestas sociológicas la opinión de los ciudadanos valoraban mal a los políticos.

“El sufrimiento en política fue terrible. Muchos la ponen a su servicio. Me encontré demagogia y mentira y me dije: esto no puede ser”. Sin embargo, me encontré en Ciudadanos con un grupo de personas que creen en la política con mayúsculas desde el humanismo, la profesionalidad y la ética”, afirmaba Casado.

No por venganza

“Nos enfrentamos no a la venganza. No estamos en política para castigar a nadie por muy mentiroso, deshonesto, grosero o por muy pornográfica que haya sido su decisión. Nuestro objetivo no es castigar a nadie sino el que nos hizo presentarnos en los anteriores comicios con la voluntad de cambiar las cosas en la Comunidad para sacarla de la opacidad y el clientelismo”, ha asegurado Igea.

El candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León ha añadido que, en su paso por el gobierno regional, han demostrado que “se podía hacer otra política” y que “no ocultaban datos” y “explicaban la realidad en mitad del desastre” que suponía los peores momentos de la pandemia.

“Estamos en política para mira a la gente a la calle. Vamos a hacer la campaña en la calle. Nosotros podemos mirar a la gente a la cara y decirles que hemos cambiado la Comunidad y no les hemos engañado. Nos jugamos, en las próximas elecciones, que el cambio no vaya hacia atrás”, ha asegurado el exvicepresidente y exportavoz de la Junta.

Igea ha añadido que “nos quedan cuatro semanas, tres debates y mucha calle” y ha animado a simpatizantes y afiliados a afrontar la campaña con ilusión acabando con un “a ganar”.

