Igea descarta apoyar a Mañueco en Castilla y León: "No será presidente un señor que ha mentido a los ciudadanos"

El candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y exvicepresidente autonómico, Francisco Igea, ha descartado apoyar a Alfonso Fernández Mañueco (PP) en las elecciones autonómicas del próximo 13 de febrero y ha afirmado que es "triste" que se hayan convocado los comicios por "la carrera personal de Pablo Casado a La Moncloa".

"Es triste que una comunidad que funcionaba bien se vea metida en la carrera personal de Casado a La Moncloa", ha afirmado en una entrevista en La noche en 24 horas, donde ha defendido su labor como vicepresidente económico y ha criticado al PP por sus últimas decisiones políticas en la comunidad.

Mañueco anunció el pasado 20 de diciembre la convocatoria de elecciones anticipadas, rompiendo relaciones con su socio de Ciudadanos al cesar a todos los consejeros de este partido. Justificó la decisión argumentando que el PSOE urdía una moción de censura y “conspiraba para conseguir tránsfugas” de Ciudadanos.

"No ha sido la cosa más elegante", ha dicho Igea, asegurando que la importancia de la situación no reside tanto en que sea "algo personal", sino en cómo afecta a los ciudadanos.

Rechaza apoyar a Mañueco: "No le daré mi voto"

"Mañueco no será presidente con nuestro voto, es un señor que ha mentido descaradamente a los ciudadanos de su comunidad", ha respondido al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a negociar con él en las elecciones. Ha insistido en que el presidente de Castilla y León "ha puesto en juego los presupuestos": "No le daré mi voto".

Asimismo, el candidato de Ciudadanos ha criticado que el presidente 'popular' ha acabado "convertido en un follower de Ayuso". "¿Qué tiene Isabel Ayuso que no tengan nuestras políticas?", ha cuestionado, señalando que si a Mañueco "le pesan más los votos que las vidas" debería "decírselo a los ciudadanos".

Igea ha recordado que "los partidos tienen que ser útiles" tanto a los ciudadanos como a su programa, "no pueden ser blanco o negro", tras lo cual ha criticado al PP por "anclarse" en el "mi bandera o nada".

"Vox no tiene nada que ver con nosotros"

Por otro lado, ha visto improbable un pacto con la formación liderada a nivel nacional por Santiago Absacal. "No vamos a pactar con Vox, como no vamos a pactar con Podemos", ha asegurado. "Vox no tiene nada que ver con nosotros. El candidato que presentaron ayer es el prototipo del partido.", ha destacado Igea. "No voy a negarle que me vote, pero si me pide que cambie mi política de respeto a las libertades individuales, no lo voy a hacer".

En cuanto al PSOE, ha recordado que el candidato socialista Luis Tudanca presentó una moción fallida contra el proyecto de Gobierno acordado por el PP y Cs. Igea cree que Tudanca tendría que estar a favor de la ley de transparencia y de otras reformas, como la de la Atención Primaria, pero "él votó a todo en contra con la moción".

Según los plazos que establece la ley, la campaña electoral será entre el 28 de enero y el 11 de febrero y, tras los comicios el día 13, la sesión constitutiva de las nuevas Cortes será el 10 de marzo.

