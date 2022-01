Igea carga contra el PP y avisa: “A esta tierra ni se le pisa ni se salta encima de ella”

El exvicepresidente y candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha sido claro y contundente en la mañana de este domingo, en un acto en el que ha estado acompañado por la presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, en Valladolid y ha cargado contra el PP de Alfonso Fernández Mañueco.

Igea ha advertido al Partido Popular de que “a esta tierra ni se le pisa ni se salta encima de ella” en alusión al adelanto electoral previsto para el próximo 13 de febrero en Castilla y León que, según el de Ciudadanos, está pensada para “convertirla en un trampolín” con órdenes desde Madrid, por parte de Pablo Casado.

“Ya está bien”, ha asegurado, y ha invitado a los 200 dirigentes, afiliados y simpatizantes de su partido que se han congregado en el Hotel Meliá Recoletas de Valladolid en el primer acto de precampaña a no tener “miedo” porque si lograron superar “lo más duro” de la pandemia, las próximas semanas serán “un paseo”.

Igea ha reivindicado la acción de Ciudadanos en el Gobierno de coalición con el PP en los pasados dos años y medio y ha añadido que han traído cambio a Castilla y León, lo que no han podido soportar los ‘populares’ y de ahí el adelanto electoral.

El exvicepresidente y portavoz de la Junta ha acusado a Alfonso Fernández Mañueco de ser “un hombre temeroso de Dios” y “manso” y además una persona que “sabe cumplir órdenes y obedecer”, aludiendo de nuevo al adelanto de las elecciones.

También ha añadido que en esta campaña se van a ver a “señoritos a caballo” dispuestos a “sembrar intolerancia y miedo” indicando que ellos son la “derechita cobarde”, que temen al que viene de fuera o al que tiene otra orientación sexual, tras la polémica en el día de ayer que se formó tras el anuncio de Vox de su candidato a la presidencia de la Junta.

Mensaje liberal

“Hemos dado ejemplo. Estamos aquí para defender nuestras ideas, las de la libertad. No hay libertad donde no hay verdad. Estas últimas semanas no ha habido verdad”, ha asegurado Francisco Igea.

Ha ensalzado los logros de la consejera Verónica Casado en el peor momento de la pandemia, la transparencia que llevaron al Gobierno autonómico y a la labor para la recuperación del empleo en la Comunidad.

