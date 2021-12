Tudanca: "El presidente juega a su propia desestabilización y a dividir a su propio Gobierno"

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ve incomprensible que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, haga "todo lo posible" para no aprobar el Presupuesto General de la Comunidad y adelantar elecciones. "El presidente juega a su propia desestabilización y a la división de su propio Gobierno", ha señalado.

En una entrevista a Europa Press el líder socialista ha insistido no contar con unas cuentas regionales cuyo debate tendrá lugar los próximos 22 y 23 de diciembre sería un "lastre inasumible" para el desarrollo de la Comunidad en un momento en el que está en juego el reparto de los fondos europeos.

"El presidente juega a su propia desestabilización y a la división de su propio Gobierno", ha señalado. "No tiene precedentes que estén utilizando presupuestos", ha señalado, tras lo que ha considerado que todo apunta a una estrategia para llevar a efecto ese adelanto electoral.

"No hay precedentes de que un Gobierno, en vez de estar haciendo todo lo posible por aprobar sus propios presupuestos, haga lo posible para que no se aprueben demostrando un desprecio absoluto", ha insistido Luis Tudanca, quien ha recordado que actualmente se habla de una negociación con Por Ávila "que no deja de ser una escisión del PP".

"No entiendo que el señor Mañueco haga todo lo posible para que no se aprueben sus propios presupuestos", ha insistido, tras lo que ha defendido que el PSOE es "muy respetuoso con las reglas de la democracia". "Son ellos los que tienen la obligación de negociar con otros partidos en términos parlamentarios y no parece que tenga mucho interés", ha aseverado.

De este modo, el líder socialista ha insistido en el peligro que puede suponer no aprovechar bien los fondos que llegan desde el Gobierno de España y desde la UE. "No nos lo podemos permitir, no tener presupuesto sería un lastre inasumible para el desarrollo".

No obstante, Luis Tudanca ha considerado que el problema del actual Gobierno de la Junta es que no tiene modelo de Comunidad ni modelo para aprovechar los fondos europeos ante los que Castilla y León "no ha sido capaz" de presentar proyectos "ambiciosos" para conseguirlos.

En este punto, Luis Tudanca ha afeado que Castilla y León haya presentado como proyectos ante la UE el "cambio de iluminación del edificio de las Cortes o de los albergues juveniles". "Estos no son proyectos de desarrollo", ha manifestado, una situación ante la que ha contrapuestos los proyectos socialistas como el anunciado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, sobre la instalación de una empresa india de vehículos eléctricos en la capital vallisoletana.

