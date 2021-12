Seis castellanos y leoneses en la lista Forbes de más premiados por su talento

Emprendedoras e innovadores sagaces, modelos con temple, catedráticos en matemáticas o en la cocina, artistas multidisciplinares, científicos todoterreno y deportistas imparables, que nos demuestran que no hay tiempo para flaquear y que sin empeño no hay victoria. Así es la lista Forbes, pero en esta ocasión no de millonarios, sino de más premiados.

El cantante Alejandro Sanz encabeza la lista de los 50 españoles con más talento según Forbes, un reconocimiento que han obtenido también el modelo Andrés Velencoso, en sexta posición, el actor Antonio Banderas, en el octavo puesto; o el escritor Antonio Muñoz Molina, que está en la novena posición. En ellas hay cuatro vallisoletanos y dos salmantinos.

Según ha publicado hoy Forbes, en esta lista del talento español encontramos en las primeras cinco posiciones los nombres del arquitecto vallisoletano Alberto Campo (2º), la futbolista Alexia Putellas (3ª), la misionera vallisoletana Alicia Vacas (4ª), y la CEO de RatedPower, Andrea Barber (5ª).

ALBERTO CAMPO BAEZA (1964, VALLADOLID)

Arquitecto

A este vallisoletano solo le supera Alejandro Sanz. Doctor honoris causa en varias universidades y miembro honorífico de la American Institute of Architects. En 2018 le otorgan a Campo Baeza el Premio Piranesi de Roma a su carrera. Pero también cuenta con otros galardones destacados como son el BigMat International Architecture Award y el Popular Choice en los Architizer A+ Awards 2017. Además, en 2015 ganó el concurso para diseñar el nuevo edificio del Museo del Louvre en Liévin.

AlbertoCampo

ALICIA VACAS MORO (1972, VALLADOLID)

Misionera

Enfermera de profesión, este año el gobierno de Estados Unidos le otorgó el International Women of Courage Award por sus más de 20 años de labor humanitaria en Oriente Medio, donde defiende los Derechos Humanos y la igualdad de género. Es la cuarta.

AliciaVacas

INÉS SASTRE (1973, VALLADOLID)

Modelo y actriz

Formada en un colegió bilingüe francés, su madre fue editora del catálogo de pintura del Museo del Prado. Se graduó en literatura francesa por la Universidad de la Sorbona. Parecía predestinada a que, por su carácter artístico y cultural, la también filántropa recibiera en 2013 el honor de portar la Medalla Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, concedida por el gobierno francés.

La vallisoletana Inés Sastre

MANUEL GARCÍA-SANTANA (1985, SALAMANCA) Y ROBERTO RAMOS (1982, VALLADOLID)

Investigador y profesor asociado UPF / Responsable de la Unidad de Análisis Estructural, Banco de España

Con el artículo titulado La competencia y las ganancias de bienestar de las infraestructuras de transporte, que estudia el caso del Cuadrilátero Dorado de India, estos economistas, junto a José Asturias, se llevaron el Premio Hicks-Tinbergen de la Asociación Económica Europea en 2020.

Manuel García y Roberto Ramos

RUBÉN SALDAÑA ACLE (1976, SALAMANCA)

Diseñador de producto

Visionario e innovador. Sus esculturas minimalistas deslumbran al jurado de los galardones más prestigiosos del mundo. En 2021 repite como ganador en Red Dot Award: Product Design y en el European Product Design Award en la categoría ‘Iluminación – Architectural lighting’. Desde 2014 sus proyectos lumínicos se desarrollan en conjunto con la empresa valenciana Arkoslight.

Rubén Saldaña

Si bien esta lista no incluye colectivos (su propósito es el de destacar a personas individuales celebradas fuera de nuestras fronteras), no podemos dejar de mencionar a deportistas como Pau Gasol o Andrés Iniesta que —junto a sus compañeros de equipo— han conseguido que sus respectivas selecciones hayan sido reconocidas a nivel mundial durante años.

