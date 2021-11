El largo camino a la adopción: "Un hijo nace del corazón no de la barriga”

“Cuando adoptas conoces el amor condicional que no está regido por la sangre”. Las palabras lo dicen todo y proceden de una pareja de vallisoletanos, que ya con tres hijos, decidieron dar el paso con el que siempre habían soñado, adoptar a un niño. Hoy, 9 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Adopción, para muchos “el gesto de amor más grande del mundo”. Son muchas las familias que por necesidad o por convencimiento tienen en su mente comenzar un proceso de adopción. Un camino largo pero que merece la pena.

“Fuimos afortunados y tuvimos tres hijos, pero la idea no se nos había quitado de la cabeza”, afirma esta vallisoletana que prefiere permanecer en el anonimato. Así comenzó el proceso. Un proceso que para otras familias es costoso y largo, pero que en su caso “por suerte” no lo fue así. Todo arrancó en julio de 2015 y finalizó con su nuevo hijo de 8 años en casa el 6 de marzo de 2018. Por medio tres años con muchas entrevistas, llamadas, cursillos, test sicosociales y algún que otro disgusto porque otro niño no pudo ser aceptado por sus muchos problemas físicos y de salud. Pero, “todo ha merecido la pena y lo volveríamos a hacer”, insiste.

La familia tiene claro que la adopción es un trabajo “para el que no todo el mundo vale”, por eso manda un mensaje a aquellas que lo tengan en mente. “La familia tiene que estar bien estructurada, tiene que ser un proyecto en común, no se puede hacer por dar gusto a él o a ella”, afirma. “En nuestro caso cada miembro de la familia ha puesto su granito de arena. No todo el mundo sirve para ser padre adoptivo, tiene que tener una visión de que el amor puede con todo”.

Reconoce que el proceso de adopción ha mejorado mucho. Aunque es cierto que en algunas ocasiones “es lento”, por eso “la familia tiene que estar muy concienciada de lo que va a hacer” y recuerda que aunque es “difícil encajar en una familia”, en su caso fue “una pieza perfecta, un flechazo”. Por último, esta madre se sincera y afirma que “son niños que vienen con el corazón destrozado, y eso se lo ha provocado los adultos, por eso tienen que tener todo nuestro amor, pero también nuestro entendimiento. A veces no es fácil”.

Adopciones en picado por varias razones

Sin embargo, el gesto de esta familia cada vez es menos habitual porque como aseguran desde la Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León (Arfacyl) las cifras están disminuyendo cada año. No por falta de solidaridad, sino por otros factores que han provocado que los números disminuyan. Por ejemplo, el cierre de fronteras por falta de garantías, la mejora en los Servicios Sociales de algunos países otorgando más recursos a las familias biológicas para que no tengan que entregar a sus hijo y el aumento de las gestaciones subrogadas. Por supuesto los trámites burocráticos, el precio y el maldito tiempo de espera.

El año pasado hubo 93 familias en Castilla y León que se ofrecieron para adopción nacional. Para internacional, 21. Como hay unos años de espera no coinciden. En 2020 fueron entregados 52 menores a 42 familias en adopción nacional y llegaron 8 en internacional. “En algunos casos con esperas de hasta 8 años”, afirma el presidente, aunque tiene claro que este no es el mayor problema actual porque las familias ya son conscientes de que cuando decides dar el paso de adoptar tienes que armarte de “paciencia”.

Javier Álvarez-Ossorio, presidente de ARFACyL

Por este motivo, el presidente Javier Álvarez-Ossorio tiene claro que el trabajo “más importante” llega una vez que el niño o niña está en casa. “Hay que trabajar con los padres, pero también en otros ámbitos de la vida”. Por este motivo desde la asociación se ofrecen profesionales formados, además de organizar jornadas. “La mayor reivindicación que hacemos es una mayor profesionalidad de los técnicos, necesitamos más gente formada a la hora de preparar la adopción, ya que es un proceso largo y los padres tienen que estar bien asesorados y concienciados”, concreta.

Un entorno de inclusión

“Hay bastantes menores que vienen con daños graves y con cuadros de ansiedad. Necesitan mucho apoyo, porque con el paso de los años los problemas pueden ser mayores”, apunta. Y en colegio es uno de ellos, por eso, pide que se dote al profesorado y a los equipos psicopedagógicos de herramientas, recursos y conocimientos que permitan que la escuela sea "un entorno protector y de inclusión" y un espacio "libre de discriminación".

Así, la Asociación Regional de Familias Adoptantes de Castilla y León, ARFACyL ofrece algunos servicios de especial importancia para las familias adoptivas y acogedoras después de muchos años de experiencia. Hoy, se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, así como obtener los fondos necesarios para ayudar a las familias que atraviesan por este proceso.

