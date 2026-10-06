Foto de autoridades y participantes en la salida de la XV Carrera de la Guardia Civil. Diputación de Zamora.

Éxito histórico en la carrera de la Guardia Civil en Zamora: más de 4.600 personas y 33.290€ recaudados para investigación

Zamora ha vuelto a demostrar que no hay causa pequeña cuando la solidaridad y el deporte caminan de la mano. La XV edición de la Carrera Popular de la Guardia Civil de Zamora ha batido todas las marcas de su trayectoria, logrando reunir a más de 4.600 participantes entre corredores, patinadores y andarines, y alcanzando una cifra récord de recaudación de 33.290 euros.

Una cuantía que irá destinada íntegramente a financiar las Becas de Investigación de la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), gracias a la fructífera alianza entre el Instituto Armado y la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo.

El impulso colectivo de esta decimoquinta cita eleva el contador histórico del evento a unos impresionantes 298.667 euros acumulados en sus quince años de recorrido.

Estos fondos, nacidos en la capital zamorana, son el motor de las ayudas nacionales que desde 2015 permiten a centros de investigación de toda España indagar en tratamientos y diagnósticos para patologías poco frecuentes.

Tras cada zancada permanece imborrable el recuerdo y el ejemplo de Hugo Vara, cuyo dorsal número 1 volvió a simbolizar el cariño y la unión de miles de vecinos congregados alrededor de la Plaza de la Marina Española.

La jornada se transformó en una auténtica fiesta de la solidaridad donde la música y el ambiente festivo acompañaron cada kilómetro del circuito urbano.

El potente ritmo de la percusión del grupo Nikki Drums, los sones de la banda de guerra del Regimiento de Ingenieros de Salamanca y el fin de fiesta a cargo de 'El Negro de Zamora' con su espectáculo tributo a Michael Jackson envolvieron la entrega de trofeos en un clima de absoluta celebración comunitaria.

El éxito de esta prueba de referencia a nivel nacional ha sido posible gracias al respaldo unánime de la ciudadanía, las instituciones como la Diputación y el Ayuntamiento de Zamora, y patrocinadores como la Fundación Caja Rural de Zamora, Tecozam o Fundación Seur, entre otras firmas colaboradoras.

Recaudación de la XV Carrera Popular de la Guardia Civil en Zamora. Asociación Corriendo Con El Corazón Por Hugo.

Mediante la idea de continuar con el objetivo de seguir visibilizando la lucha contra las enfermedades raras, la organización ya ha fijado en el calendario la fecha para la próxima edición: el 26 de septiembre de 2027.