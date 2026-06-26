Toro se posiciona contra las macroplantas de biogás y reclama otro modelo energético "sostenible y equilibrado"

Reunión del Ayuntamiento de Toro con la Junta Agropecuaria Ayuntamiento de Toro

El Ayuntamiento de Toro ha mantenido un encuentro con la Junta Agropecuaria de Toro para abordar el modelo de desarrollo energético vinculado al biogás y fijar una postura compartida sobre los proyectos previstos para la comarca.

Ambas entidades han manifestado de forma conjunta su rechazo a la implantación de macroplantas de biogás en el municipio toresano y su entorno.

Durante la reunión, la Junta Agropecuaria ha trasladado su apuesta por un modelo de economía circular basado en iniciativas sostenibles, vinculadas a las necesidades reales de los ganaderos y de las industrias de la zona.

La organización agraria considera que estos proyectos deben permitir aprovechar los recursos ya existentes sin generar un impacto negativo sobre el territorio.

En el encuentro también se ha planteado la conveniencia de solicitar a la Junta de Castilla y León la elaboración de un estudio de impacto ambiental conjunto que evalúe de forma global todas las plantas proyectadas en la zona.

El objetivo de esta petición es que el análisis tenga en cuenta los posibles efectos acumulativos que podrían derivarse de la implantación de varios proyectos en un mismo territorio.

El Ayuntamiento de Toro y la Junta Agropecuaria de Toro defienden, por tanto, un modelo de desarrollo energético que califican de "sostenible", "equilibrado" y compatible con la actividad ganadera, industrial y medioambiental de la comarca.

Ambas partes han mostrado su visión conjunta de impulsar alternativas que compatibilicen el aprovechamiento de los recursos con la protección del entorno y el mantenimiento de la actividad económica del territorio.