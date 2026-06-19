'Rutas de bienestar': la iniciativa pionera que combatirá la soledad de los mayores en nueve pueblos de Zamora

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez con los alcaldes de los diferentes pueblos beneficiados por la iniciativa.

Envejecer en un pueblo de Zamora no debería ser sinónimo de soledad ni de quedarse aislado de los servicios sanitarios y asistenciales. Nace 'Rutas de Bienestar', un proyecto pionero impulsado por la Fundación INTRAS y la Diputación de Zamora que se ha propuesto un reto vital: llevar la salud mental, el apoyo psicológico y la fisioterapia directamente al corazón del medio rural.

A partir del próximo mes de septiembre, los equipos multidisciplinares itinerantes de este programa totalmente gratuito empezarán a hacer parada en nueve municipios de la provincia: Bermillo de Sayago, Alcañices, Tábara, Toro, Trabazos, Fonfría, Faramontanos de Tábara, Ferreras de Abajo y Fermoselle.

El foco está puesto en quienes más acompañamiento necesitan para combatir la silenciosa lacra de la soledad no deseada.

Por ello, el servicio, que tendrá una duración inicial de un año, se dirige de forma prioritaria a personas mayores de 65 años, vecinos con discapacidad o en situación de dependencia, organizando grupos de trabajo de hasta una veintena de personas en función de los locales disponibles en cada pueblo.

La hoja de ruta de estos equipos móviles es tan completa como necesaria. En sus visitas periódicas, los expertos ofrecerán desde atención psicológica grupal para fomentar el apoyo mutuo, hasta talleres prácticos para aprender a gestionar las emociones y cuidar la mente, sin olvidar las sesiones de fisioterapia destinadas a aliviar los achaques físicos.

El objetivo es "promover una mejor calidad de vida mediante intervenciones preventivas, cercanas y adaptadas a la realidad de cada municipio", evitando que el código postal sea una barrera para la salud.

Además, para que nadie se sienta solo cuando los profesionales se marchen al siguiente pueblo, el programa utilizará tabletas y teléfonos móviles para mantener un contacto y seguimiento continuado con los abuelos y usuarios.

Zamora se convierte así en uno de los grandes escenarios de implantación de este proyecto, financiado por la Unión Europea y la Fundación MAPFRE a través de la convocatoria Ayudas +RURAL 2025.

Aunque la idea viajará también por otros rincones de Castilla y León, Aragón y Murcia, los nueve pueblos zamoranos serán los grandes protagonistas de una apuesta decidida por demostrar que la innovación social no es exclusiva de las grandes ciudades y que cuidar la cabeza y el cuerpo de nuestros mayores debe ser una prioridad sin fronteras geográficas.