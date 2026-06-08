El Ayuntamiento de Toro se alía con los vecinos de Tagarabuena y exige soluciones a la Junta por las deficiencias en las casas

Reunión que ha mantenido el Ayuntamiento de Toro con vecinos del barrio de Tagarabuena. Cedida

El Ayuntamiento de Toro ha decidido tomar cartas en el asunto ante las graves deficiencias que sufren los vecinos de Tagarabuena.

El alcalde del municipio cermeño, Carlos Rodríguez Casares, acompañado por la concejala de Urbanismo y Obras, Ruth Martín Alonso, y el concejal de Coordinación del Barrio de Tagarabuena, Javier Gómez Valdespina, ha mantenido un encuentro directo con los residentes para conocer de primera mano la situación que atraviesa la zona.

Durante la reunión, los vecinos trasladaron un panorama preocupante que afecta directamente a su día a día.

En total, 17 viviendas padecen graves problemas de humedades, malos olores y deficiencias en la presión del suministro de agua, una situación insostenible que requiere una intervención inmediata.

Frente común ante la Junta de Castilla y León

Como respuesta urgente a las demandas vecinales, el Ayuntamiento de Toro no va a dar el brazo a torcer y solicitará de manera conjunta una reunión con Fernando Javier Prada Antón, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora.

El objetivo de este encuentro será poner sobre la mesa la problemática real del barrio, evaluar las soluciones técnicas que se pueden activar desde las administraciones competentes y, sobre todo, establecer plazos estimativos y reales para la ejecución de las obras.

El alcalde, Carlos Rodríguez Casares, ha querido blindar su compromiso con los afectados destacando la urgencia de la situación:

“El problema de la travesía de Tagarabuena es una cuestión prioritaria para este equipo de Gobierno, por lo que seguiremos trabajando y coordinándonos con otras administraciones para avanzar en su solución”.