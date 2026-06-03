La Diputación de Zamora reúne a empresarios, inversores y expertos para impulsar el tejido productivo de la provincia
Financiación, ayudas, liderazgo empresarial y oportunidades de negocio protagonizarán el II Encuentro Empresarial que se celebrará el próximo 9 de junio en el Teatro Ramos Carrión.
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¿Dónde encontrar financiación para crecer? ¿Qué ayudas y subvenciones están disponibles? ¿Cómo afrontar con éxito los retos de un mercado cada vez más competitivo?
Estas son algunas de las preguntas a las que dará respuesta el II Encuentro Empresarial de la Provincia de Zamora, una cita impulsada por la Diputación de Zamora que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del ecosistema empresarial zamorano.
La jornada se celebrará el próximo 9 de junio en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión y reunirá a empresarios, autónomos, emprendedores, entidades financieras, expertos en innovación y representantes institucionales.
Ello en un espacio diseñado para generar oportunidades reales de crecimiento, colaboración y negocio.
Organizado a través del Área de Fondos Europeos y Emprendimiento, el encuentro ofrecerá acceso directo a información estratégica sobre ayudas, subvenciones, fondos europeos, financiación alternativa y recursos disponibles para impulsar nuevos proyectos o consolidar empresas ya existentes.
Nuevas vías de financiación
Uno de los momentos más esperados será la intervención de expertos de KPMG, firma internacional de referencia en estrategia empresarial e innovación, que presentarán nuevas fórmulas de financiación y mecanismos para captar recursos en un contexto económico en constante transformación.
Los asistentes podrán conocer herramientas y oportunidades que, en muchos casos, marcan la diferencia entre mantener una actividad o dar el salto hacia una nueva fase de crecimiento y expansión.
Liderar para crecer
El encuentro contará también con la participación de Emilio del Río, reconocido divulgador y conferenciante, que ofrecerá una inspiradora sesión sobre liderazgo, gestión de equipos y toma de decisiones.
A través de ejemplos extraídos del mundo clásico, trasladará enseñanzas plenamente vigentes para quienes afrontan el desafío diario de dirigir una empresa.
Innovación, talento y éxito
La innovación tendrá un papel protagonista gracias a la participación de Brigantia EcoPark, cuyos representantes compartirán experiencias de éxito en investigación, desarrollo e innovación, así como fórmulas de colaboración capaces de atraer talento, generar inversión y favorecer la implantación de nuevas iniciativas empresariales.
Por su parte, Caja Rural de Zamora presentará soluciones financieras adaptadas a las necesidades actuales de pymes, autónomos y empresas, ofreciendo respuestas concretas para proyectos de inversión, crecimiento y consolidación.
Más que una jornada
Además de las ponencias y presentaciones, el II Encuentro Empresarial reservará un espacio específico para el networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales y explorar posibles colaboraciones y proyectos conjuntos.
La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira Fernandes, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez.
Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo DIH_SE (Digital Innovation Hub Silver Economy), que impulsa la innovación, la digitalización y la cooperación transfronteriza como motores de desarrollo económico y generación de nuevas oportunidades empresariales.
Con este encuentro, la Diputación de Zamora refuerza su apuesta por el emprendimiento, la innovación y el crecimiento empresarial, acercando a los profesionales de la provincia herramientas, recursos y contactos que pueden resultar decisivos para el futuro de sus negocios.