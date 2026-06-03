La Diputación de Zamora reúne a empresarios, inversores y expertos para impulsar el tejido productivo de la provincia

¿Dónde encontrar financiación para crecer? ¿Qué ayudas y subvenciones están disponibles? ¿Cómo afrontar con éxito los retos de un mercado cada vez más competitivo?

Estas son algunas de las preguntas a las que dará respuesta el II Encuentro Empresarial de la Provincia de Zamora, una cita impulsada por la Diputación de Zamora que aspira a convertirse en el gran punto de encuentro del ecosistema empresarial zamorano.

La jornada se celebrará el próximo 9 de junio en las Salas Polivalentes del Teatro Ramos Carrión y reunirá a empresarios, autónomos, emprendedores, entidades financieras, expertos en innovación y representantes institucionales.

Ello en un espacio diseñado para generar oportunidades reales de crecimiento, colaboración y negocio.

Organizado a través del Área de Fondos Europeos y Emprendimiento, el encuentro ofrecerá acceso directo a información estratégica sobre ayudas, subvenciones, fondos europeos, financiación alternativa y recursos disponibles para impulsar nuevos proyectos o consolidar empresas ya existentes.

Nuevas vías de financiación

Uno de los momentos más esperados será la intervención de expertos de KPMG, firma internacional de referencia en estrategia empresarial e innovación, que presentarán nuevas fórmulas de financiación y mecanismos para captar recursos en un contexto económico en constante transformación.

Los asistentes podrán conocer herramientas y oportunidades que, en muchos casos, marcan la diferencia entre mantener una actividad o dar el salto hacia una nueva fase de crecimiento y expansión.

Liderar para crecer

El encuentro contará también con la participación de Emilio del Río, reconocido divulgador y conferenciante, que ofrecerá una inspiradora sesión sobre liderazgo, gestión de equipos y toma de decisiones.

A través de ejemplos extraídos del mundo clásico, trasladará enseñanzas plenamente vigentes para quienes afrontan el desafío diario de dirigir una empresa.

Innovación, talento y éxito

La innovación tendrá un papel protagonista gracias a la participación de Brigantia EcoPark, cuyos representantes compartirán experiencias de éxito en investigación, desarrollo e innovación, así como fórmulas de colaboración capaces de atraer talento, generar inversión y favorecer la implantación de nuevas iniciativas empresariales.

Por su parte, Caja Rural de Zamora presentará soluciones financieras adaptadas a las necesidades actuales de pymes, autónomos y empresas, ofreciendo respuestas concretas para proyectos de inversión, crecimiento y consolidación.

Más que una jornada

Además de las ponencias y presentaciones, el II Encuentro Empresarial reservará un espacio específico para el networking, donde los asistentes podrán intercambiar experiencias, establecer contactos profesionales y explorar posibles colaboraciones y proyectos conjuntos.

La apertura institucional correrá a cargo del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por la presidenta de la Câmara Municipal de Bragança, Isabel Ferreira Fernandes, y el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García Rodríguez.

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo DIH_SE (Digital Innovation Hub Silver Economy), que impulsa la innovación, la digitalización y la cooperación transfronteriza como motores de desarrollo económico y generación de nuevas oportunidades empresariales.

Con este encuentro, la Diputación de Zamora refuerza su apuesta por el emprendimiento, la innovación y el crecimiento empresarial, acercando a los profesionales de la provincia herramientas, recursos y contactos que pueden resultar decisivos para el futuro de sus negocios.