La Diputación de Zamora aprueba más de 282.000 euros para salvar cinco iglesias y blindar el parque micológico

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora del día de hoy. Diputación de Zamora.

La Diputación de Zamora ha decidido arrimar el hombro con fuerza y poner sobre la mesa más de 282.000 euros para dar un buen empujón a la vida de los pueblos de la provincia.

El equipo de Gobierno, con el presidente, Javier Faúndez al frente, ha dado luz verde este miércoles a un plan que va directo a lo que de verdad importa a los vecinos: cuidar el patrimonio heredado, proteger la riqueza de los montes, apoyar económicamente a las agrupaciones culturales y animar el calendario con citas deportivas en la naturaleza.

La partida más grande de este dinero se va a destinar a mantener en pie las iglesias de los pueblos pequeños. La Diputación, además, ha acordado con la Diócesis de Astorga un plan de 200.000 euros para restaurar de urgencia cinco templos que se están cayendo a pedazos.

No tendrán el título oficial de monumentos nacionales, pero para la gente que vive allí son auténticas joyas familiares y el centro neurálgico de su comunidad.

Las arcas provinciales aportarán 135.000 euros y el Obispado pondrá los 65.000 restantes para unas obras que correrán prisa de aquí a finales del año que viene.

Los vecinos de Barrio de Rábano, Espadañedo, Faramontanos de la Sierra, Molezuelas de la Carballeda y Villar de los Pisones pueden respirar un poco más tranquilos.

Empleados para múltiples razones, como el arreglo de goteras, humedades y problemas en los tejados para garantizar que el orgullo de su historia compartida siga en pie en las comarcas de Sanabria y La Carballeda.

Además de las piedras con historia, la Diputación ha querido blindar otro de los grandes tesoros de la provincia, especialmente cuando llega el otoño: las setas del noroeste zamorano.

Se ha adjudicado a la fundación Cesefor por 54.000 euros el contrato de asistencia técnica para gestionar el Parque Micológico Montes del Noroeste Zamorano durante los próximos tres años.

La gran novedad es que este espacio, que abarca unas 24.000 hectáreas repartidas en 22 ayuntamientos, va a contar con más ojos para evitar el furtivismo y ordenar el recurso de forma sostenible gracias a la incorporación de dos guardas rurales y una ingeniera forestal, además de la instalación de 25 nuevas señales de regulación.

Un paso necesario para proteger una zona privilegiada donde crecen más de 800 especies de hongos, desde los codiciados boletus hasta los níscalos o cucurriles.

La inversión más potente se la llevará Villar de los Pisones, con un presupuesto de 50.000 euros para consolidar su estructura, de los que la Diputación arrimará 33.750 euros.

Le sigue de cerca la reforma de Espadañedo, valorada en 45.000 euros y respaldada con una ayuda provincial de algo más de 30.300 euros.

Por su parte, los templos de Barrio de Rábano y Faramontanos de la Sierra contarán con un balón de oxígeno de 40.000 euros cada uno —con 27.000 euros a cargo de las arcas públicas por cabeza—, mientras que los vecinos de Molezuelas de la Carballeda verán cómo se invierten 25.000 euros en su iglesia, un lavado de cara financiado en casi 17.000 euros por la institución zamorana.

El paquete aprobado por el Gobierno provincial se completa con dos partidas más.

Primero, una ayuda de 20.000 euros destinada a las Casas de Zamora repartidas por toda España, para echarles una mano con los gastos de mantenimiento de sus locales y la organización de actividades que sigan haciendo bandera de la provincia fuera de nuestras fronteras.

Por otra parte, un empujón de 8.000 euros para el Club Deportivo La Raya Trail de Alcañices de cara a la organización de su ya conocida carrera por montaña el próximo 25 de octubre, un evento que se ha convertido en una cita fija para dinamizar el turismo y el deporte en la comarca de Aliste.